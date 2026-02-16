Не только дефицит презервативов. Зачем на ОИ-2026 построили сразу 6 олимпийских деревень и в чем их уникальность

Сразу 6 различных локаций для проживания! Именно так подумали организаторы Олимпиады-2026 в Милане – и создали целый набор различных деревень для спортсменов. И пока спортсмены ищут свой номер в горах после нового соревновательного этапа, OBOZ.UA рассказывает, кто и зачем придумал сделать столько олимпийских деревень, где возникла нехватка презервативов, и чем они уникальны.

Видео дня

Такое многообразие – тенденция новых времен

Зимние Олимпийские игры 2026 года уникальны – так географически соревнования еще никто не растягивал. Привлечены фактически все горы Северной Италии, понадобились 6 альпийских кластеров: кроме Милана и Кортины-д'Ампеццо, это еще Бормио, Ливиньо, Антерсельва и Предаццо. Просто представьте себе состояние фаната, которому ехать около 200 километров до стадиона или трассы, чтобы посмотреть выступление своих, но для этого надо преодолеть еще и перевалы. И вместо 3 часов это уже до 5 часов в пути. Спортсмены просто не выдержали бы таких переездов с очень жестким графиком относительно тренировок, питания, отдыха и пробных выездов. И добавьте сюда непредсказуемую погоду и риск застрять в пробке где-то посреди Альп из-за непогоды... Это сразу невыход скольких спортсменов? Поэтому создание 6 деревень в ближайших к соревновательным зонам местах стало интересным и логичным решением.

Меньше строить – больше брать уже существующее

Олимпиада работает в формате Distributed Games: МОК отказывается от новых строек в пользу готовой инфраструктуры региона – и неважно, что одна арена может быть настолько далеко от другой. Эта Олимпиада просто пропитана идеей ресайклинга, когда все должно быть переиспользовано. Не строить новое, а взять уже имеющиеся объекты. Не возводить новые дома, а заручиться поддержкой отелей. В концепции деревень именно так и поступили, обратившись к услугам отельеров или уже имеющихся зимних центров. Конечно, это мало как влияет на вспомогательные объекты, ведь из-за проблем с климатом, в Доломитовых Альпах настроили много новых водохранилищ и расходы воды на искусственный снег мало кто считает. Но это уже другая сторона Олимпиады, о которой мы узнаем после ее завершения.

Деревни такие похожие – и такие разные

Олимпийская деревня Ливиньо – такой себе выезд спортсменов на природу, она самая высокая по расположению на этих Играх. Там даже ничего не строили, просто взяли 3 комфортные гостиницы. После Олимпиады они вернутся к привычной работе, но пока в коридорах будут носиться между заездами более 800 участников Игр. Так же предусмотрены фитнес-зоны и микс-зоны. Добраться до местных арен для сноубординга и фристайла можно за считанные минуты даже пешком.

Второй город-хозяин это Кортина-д'Ампеццо. Точнее деревня, которая через 70 лет снова превратилась во временный мегаполис. Места настолько мало, что олимпийская деревня тоже временная, хотя и вмещает аж полторы тысячи людей и членов их команд. В этом случае это модульные одноэтажные блоки, от которых ведут дорожки к общим зонам отдыха и подготовки. После Игр их перевезут в более бедные регионы Италии и перестроят в социальное жилье. В самом селе максимально задействован каждый клочок (санный спорт, скелетон и женская часть горнолыжного спорта), поэтому на эти несколько недель Центральная площадь превратилась в место сбора делегаций и работы журналистов.

Деревня Антерсельва взяла сразу 4 гостиницы местной долины. Там разместились три сотни спортсменов. Сама местность – итальянская столица биатлона, потому что рядом находится и одноименная арена, поэтому к трассе можно добраться буквально спрыгнув с балкона своего номера. А вот Олимпийская деревня Бормио для горнолыжного спорта дает еще 400 мест в четырех отелях, причем каждый из них будет иметь собственную конфигурацию общественных помещений и ориентации на атлетов.

В Предаццо история немного уникальнее: там и старое перестроили, и новое построили. 750 спортсменов и членов команд смогут в 5 зданиях воспользоваться услугами ресторанов, медиков и даже операционных помещений. Город тесно связан с давними итальянскими традициями лыжного спорта, соответственно, вокруг них все и организовано – лыж на улицах сейчас даже больше, чем в самый пиковый сезон. После Игр на базе всех зданий запустят учебный центр для итальянских спасателей и правоохранителей.

Миланская деревня – самая большая и инновационная

Это единственная деревня, который построили заново – и после Игр он станет студенческим жильем. В Милане проживают хоккеисты, фигуристы и шорт-трекисты. Здания в районе Porta Romana называют образцом зеленой архитектуры, для них предоставили новых смыслов бывшей промышленной площадке. В этих 6 свежепостроенных зданиях разместилось больше всего атлетов, более 1700, это половина от всех участников ОИ-26. Сюда заложили все имеющиеся технологии нового и экологического строительства: массивное использование дерева, низкоуглеродистые фасадные материалы, сады на крышах, солнечные панели и системы повторного использования ливневых вод. А также деревня сама будет генерировать 30% своего света. Что касается дальнейшей судьбы, то после Игр там будет студенческое жилье, а площадь Олимпийской деревни станет общественным местом для ярмарок. То есть, типичным районом глубинного Милана.