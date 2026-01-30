Зимняя Олимпиада – без снега. Игры-2026 рискуют остаться даже без искусственного покрытия

Олимпиада-2026 в Милане и Кортине начнется уже через неделю. Но в последний момент Игры столкнулись с проблемой, которую пророчили еще в момент объявления хозяев соревнований – нет снега! Естественного выпадает очень мало, а для искусственного надо найти столько воды, сколько и во всех реках высокогорья Альп не насобирать. Так на лыжах в Италии придется ездить по камням? OBOZ.UA разбирался в вопросе.

Итальянские Альпы всегда были снежными. Ключевое слово – были

Последний раз Игры были здесь в 1956-м. За 70 лет февральская температура повысилась на 3.6°C. Условия приблизились к точке оттепели, ведь средний показатель едва ниже нуля (-0.1), а морозных дней стало меньше – с 214 до 173. За последние 50 лет снега в Итальянских Альпах тоже стало меньше, на 15 сантиметров. Так же потеплел Милан, который не является чисто горным городом, но там будут проходить фигурное катание и хоккей, одни из ключевых соревнований Зимних форумов. Снег банально тает быстрее, чем должен был бы. И это все происходит из-за глобального потепления.

Долгосрочные последствия могут повлиять на основной вид деятельности Доломитовых Альп: регион Милан-Кортина в ближайшие десятки лет потеряет свой февральский холод и превратится в тепленькую гору. А это значит, что зимние виды спорта будут путешествовать все севернее. А для Италии это может быть последняя Зимняя Олимпиада.

Как уживаются реальный и искусственный снег?

Искусственному снегу на Олимпиадах уже 46 лет. Впервые он был использован в США в 1980-м году. С течением времени количество "сгенерированного покрытия" все больше прогрессировало: 80% в 2014-м, 90% в 2018-м и 100% в 2022-м. Это были первые в истории Зимние Игры, которые полностью зависели от технологий.

И реальный, и искусственный снег незаменимы для любого горнолыжного курорта в зоне с переменчивым климатом. Например, эта технология широко применяется в Карпатах (Буковель и Славское), а также на таких культовых курортах, как французский Куршевель, австрийский Зёльден, швейцарский Давос и... трассы будущей Олимпиады в Италии.

Чтобы его разбросать по склонам, используют снежные пушки. Вода распыляется на очень мелкие капли и замерзает в воздухе. Поэтому ее кристаллы меньше и более округлые, имеют более высокую плотность и содержат меньше воздуха между кристаллами. Когда оба вида снега смешиваются, возникает прочный каркас, который дает комфортное скольжение, а поверхность становится стабильной, где ям гораздо меньше.

Так в чем же проблема?

Именно в искусственности такого снега. Из-за микса, лыжная трасса дольше сохраняет пригодное состояние даже при плюсовых дневных температурах. Искусственный снег тает медленнее из-за вышеупомянутых факторов, а еще и вода стекает равномерно, не разрушая покров сразу. Они как бы подпитывают друг друга, из-за чего влага после катания зимой превращается в лед и пересоздает фундамент для еще одного прочного слоя. Как следствие, склоны, где должны были бы уже подниматься горные травы, все еще будут покрыты снегом, который никак не растает. Это критически важно для спорта, но ужасно бьет по экологии. Игры хотят сделать максимально зелеными, поэтому производить свет для пушек, которые будут разбрасывать его по горам, должны только через возобновляемую энергетику. И это тоже надо учесть.

Но без воды ничто не будет возможным. Решение нашли – построили водохранилище. Не одно. Зимы в Италии стали намного теплее и разогрели Альпы. Поэтому Кортина-д'Ампеццо дополнительно требует более 2.3 миллиона кубических метров искусственного снега! Снежные пушки давно работают в этой местности – и посмотрите, какие сейчас бесснежные вершины гор.

А еще искусственный снег требует крепкий "0" и ниже для надежного замерзания. Если будет теплее во время соревнований (а так может быть), трасса для скоростных спусков, слалома или ски-альпинизма станет неравномерной, с лужами и более твердым покрытием, что грозит травмами спортсменов. The Independent пишет: 94% атлетов обеспокоены, что изменение климата навредит будущему их вида спорта, поскольку сокращение сезонов заставляет спортсменов скитаться по всей планете в поисках места для тренировок.

Технологии на страже Олимпиады

Инженеры продолжают готовить многочисленные резервуары для искусственного снегоделия. Например, в снежном парке Ливиньо появился бассейн на 200 миллионов литров воды, это одно из крупнейших водохранилищ на итальянской стороне Альп. Оно будет питать 50 снежных пушек. Также используют датчики для контроля глубины снега. Если есть пробел, его должны мгновенно устранить уже упомянутые снежные пушки. А другое большое появилось в Бормио, на 88 миллионов литров воды. Отсюда ее будут брать для снега на трассы горнолыжного спорта и ски-альпинизма. В целом же МОК вычислил потребность в почти миллиард(!) литров воды для искусственного снега.

Пока все указывает, что снег в феврале в Милане и Кортине будет. По состоянию на середину января были данные о более полутора миллионах кубометров произведенного снега, это все еще значительно меньше потребности, но над проблемами работают. Начало игр будет 6-го февраля, и первые соревнования на тот момент уже будут продолжаться: на склонах раньше начинают соревнования в дисциплинах горнолыжного спорта и санный спорт. Инженеры, организаторы и все другие ответственные лица должны за считанные дни произвести и подготовить материалы для искусственного снега. Иначе Зимние Игры 2026-го года превратятся в Летние.