Закончились за три дня. На Олимпиаде-2026 возникли 'серьезные проблемы'

Бесплатные презервативы в олимпийской деревне Милана и Ливиньо закончились всего за три дня после открытия, сообщает The Guardian. Организаторы заверили спортсменов, что новые поставки скоро прибудут, но точные сроки остаются неизвестны.

По данным La Stampa, всего было предоставлено менее 10 000 штук — значительно меньше, чем на Олимпиаде в Париже‑2024, где спортсмены получили около 300 000 презервативов, что позволяло выдавать каждому по две штуки в день. На Зимних играх‑2026 участвуют почти 3 000 атлетов, в то время как в Париже соревнования проходили с участием около 10 500 спортсменов.

Анонимный спортсмен рассказал изданию, что "запасы закончились всего за три дня. Нам обещали, что привезут новые, но когда это случится — неизвестно".

Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана в соцсетях отметил, что предоставление презервативов не должно вызывать стеснения: практика ведётся с Олимпиады в Сеуле 1988 года для повышения осведомлённости о профилактике заболеваний, передающихся половым путём.

В поддержку Фонтана испанская фигуристка Оливия Смарт поделилась в Instagram видео, где показала презервативы с логотипом региона, отметив, что "там есть всё, что нужно".

В олимпийской деревне спортсменам предлагаются и другие развлечения: большой спортзал, настольный футбол, игры в аэрохоккей и даже пианино. Также доступны бесплатные напитки, включая Coca‑Cola и смузи Innocent.

В соцсетях в шутку причиной резкого дефицита товаров личной гигиены назвали присутствие нидерландских конькобежек, которых считают самыми сексуальными спортсменками Игр-2026.

