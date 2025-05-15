'Шахтеру' просто повезло': Милевский высказался о финале Кубка Украины, раскритиковав Шовковского

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский признался, что был озадачен решениями главного тренера команды Александра Шовковского во время финала Кубка Украины с донецким "Шахтером". Экс-нападающий раскритиковал наставника "бело-синих" за то, что тот по ходу встречи снял с игры лидеров коллектива.

Видео дня

Такое мнение Милевский выразил в интервью порталу sport-express.ua. Он также добавил, что испытал серьезное разочарование результатом поединка, так как "Шахтер" реализовал едва ли не первый свой момент в матче, когда сравнял счет, а затем благодаря фарту взял и сам трофей.

"Сначала настроение было вау, а потом непонимание. "Шахтер" забил чуть ли не с первого удара по воротам. "Шахтеру" просто повезло забить случайный гол... "Динамо" выглядело на голову сильнее. Я такого и не припомню. В мое время никто бы не поменял лидеров команды в такой важной игре, как бы тяжело ни было. А здесь заменили Ярмоленко, Буяльского, Шапаренко. Я немного не понял решение Шовковского. Лидеров ни в коем случае нельзя менять, потому что соперники их боятся", – сказал Милевский.

Напомним, что "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти и в 15-й раз стал обладателем Кубка Украины. Во время трансляции на камеру попало странное поведение легенды "горняков" Дарио Срны.

Как сообщал OBOZ.UA, фанаты донецкого "Шахтера" сожгли флаг так называемой ДНР во время финального матча Кубка Украины, продемонстрировав свое отношение к стране-агрессору.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!