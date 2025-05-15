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"Шахтеру" просто повезло": Милевский высказался о финале Кубка Украины, раскритиковав Шовковского

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Шахтеру' просто повезло': Милевский высказался о финале Кубка Украины, раскритиковав Шовковского

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский признался, что был озадачен решениями главного тренера команды Александра Шовковского во время финала Кубка Украины с донецким "Шахтером". Экс-нападающий раскритиковал наставника "бело-синих" за то, что тот по ходу встречи снял с игры лидеров коллектива.

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Такое мнение Милевский выразил в интервью порталу sport-express.ua. Он также добавил, что испытал серьезное разочарование результатом поединка, так как "Шахтер" реализовал едва ли не первый свой момент в матче, когда сравнял счет, а затем благодаря фарту взял и сам трофей.

"Шахтеру" просто повезло": Милевский высказался о финале Кубка Украины, раскритиковав Шовковского
"Шахтеру" просто повезло": Милевский высказался о финале Кубка Украины, раскритиковав Шовковского

"Сначала настроение было вау, а потом непонимание. "Шахтер" забил чуть ли не с первого удара по воротам. "Шахтеру" просто повезло забить случайный гол... "Динамо" выглядело на голову сильнее. Я такого и не припомню. В мое время никто бы не поменял лидеров команды в такой важной игре, как бы тяжело ни было. А здесь заменили Ярмоленко, Буяльского, Шапаренко. Я немного не понял решение Шовковского. Лидеров ни в коем случае нельзя менять, потому что соперники их боятся", – сказал Милевский.

"Шахтеру" просто повезло": Милевский высказался о финале Кубка Украины, раскритиковав Шовковского

Напомним, что "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти и в 15-й раз стал обладателем Кубка Украины. Во время трансляции на камеру попало странное поведение легенды "горняков" Дарио Срны.

"Шахтеру" просто повезло": Милевский высказался о финале Кубка Украины, раскритиковав Шовковского

Как сообщал OBOZ.UA, фанаты донецкого "Шахтера" сожгли флаг так называемой ДНР во время финального матча Кубка Украины, продемонстрировав свое отношение к стране-агрессору.

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