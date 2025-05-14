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На финале Кубка Украины по футболу развернули флаг "ДНР". Но есть нюанс... Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
На финале Кубка Украины по футболу развернули флаг 'ДНР'. Но есть нюанс... Фотофакт

Во время финального матча Кубка Украины по футболу, который состоялся в Житомире, группа фанатов вывесила на трибунах флаг так называемой "ДНР". Но вместо поддержки – атрибут оккупантов был сразу подожжен. Все это сопровождалось выкриками и дымом от пиротехники.

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Эта акция стала проявлением решительной позиции болельщиков против оккупационной символики на украинских аренах.

На финале Кубка Украины по футболу развернули флаг "ДНР". Но есть нюанс... Фотофакт

Эпизод произошел с участием фанатов из ультрас-сектора. На фото, которые опубликовало издание "Чемпион", видно, как мужчина с файером поджигает триколор на глазах у десятков людей. Присутствующие скандировали и снимали событие на телефоны, не скрывая одобрения.

На финале Кубка Украины по футболу развернули флаг "ДНР". Но есть нюанс... Фотофакт
На финале Кубка Украины по футболу развернули флаг "ДНР". Но есть нюанс... Фотофакт
На финале Кубка Украины по футболу развернули флаг "ДНР". Но есть нюанс... Фотофакт

Стюарды на стадионе не вмешивалась в ситуацию. В соцсетях кадры с акции стали вирусными, разлетевшись по пабликам.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" добыл волевую победу над киевлянами и в 15-й раз в своей истории выиграл КУ. Основное время финального матча в Житомире на стадионе "Полесье" завершилось со счетом 1:1.

Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти. После первых 5 точных попыток как с одной, так и с другой стороны, все решилось в 6-м выстреле. Удар Караваева парировал Ризнык, став героем встречи.

Для "оранжево-черных" это стало 9-й поединком подряд, в котором они не проиграли "Динамо". Последний раз "Шахтер" проигрывал "Динамо" 17 апреля 2021 года со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Карлос де Пена.

Напомним, что действующим обладателем заветного трофея был "Шахтер". Дончане 15 мая 2024-го в Ривне на стадионе "Авангард" со счетом 1:2 обыграла полтавскую "Ворсклу".

Отметим, что перед серией пенальти на камеру попал странный ритуал директора "Шахтера" по футболу Дарио Срны. 43-летний хорват оказался весьма суеверен, и чтобы зарядить свою команду на победу, постарался на все 100%.

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