На финале Кубка Украины по футболу развернули флаг 'ДНР'. Но есть нюанс... Фотофакт

Во время финального матча Кубка Украины по футболу, который состоялся в Житомире, группа фанатов вывесила на трибунах флаг так называемой "ДНР". Но вместо поддержки – атрибут оккупантов был сразу подожжен. Все это сопровождалось выкриками и дымом от пиротехники.

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Эта акция стала проявлением решительной позиции болельщиков против оккупационной символики на украинских аренах.

Эпизод произошел с участием фанатов из ультрас-сектора. На фото, которые опубликовало издание "Чемпион", видно, как мужчина с файером поджигает триколор на глазах у десятков людей. Присутствующие скандировали и снимали событие на телефоны, не скрывая одобрения.

Стюарды на стадионе не вмешивалась в ситуацию. В соцсетях кадры с акции стали вирусными, разлетевшись по пабликам.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" добыл волевую победу над киевлянами и в 15-й раз в своей истории выиграл КУ. Основное время финального матча в Житомире на стадионе "Полесье" завершилось со счетом 1:1.

Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти. После первых 5 точных попыток как с одной, так и с другой стороны, все решилось в 6-м выстреле. Удар Караваева парировал Ризнык, став героем встречи.

Для "оранжево-черных" это стало 9-й поединком подряд, в котором они не проиграли "Динамо". Последний раз "Шахтер" проигрывал "Динамо" 17 апреля 2021 года со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Карлос де Пена.

Напомним, что действующим обладателем заветного трофея был "Шахтер". Дончане 15 мая 2024-го в Ривне на стадионе "Авангард" со счетом 1:2 обыграла полтавскую "Ворсклу".

Отметим, что перед серией пенальти на камеру попал странный ритуал директора "Шахтера" по футболу Дарио Срны. 43-летний хорват оказался весьма суеверен, и чтобы зарядить свою команду на победу, постарался на все 100%.

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