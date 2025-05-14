На камеру попали странные действия Срны перед серией пенальти в финале Кубка Украины. Видео

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна перед серией пенальти в финале Кубка Украины по футболу против "Динамо" исполнил необычный ритуал. 43-летний хорват оказался весьма суеверен, и чтобы зарядить свою команду на победу, постарался на все 100%.

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В тот момент, когда футболисты готовились пробивать 11-метровые удары, в трансляцию на несколько секунд попали действия Дарио. Он сперва поплевал на руки, потом по-очереди коснулся пяток. Затем снова поднес руки к губам и затем к плечам.

"Вы посмотрите какой ритуал! Честно, никогда такого раньше от него не видел", – не смог сдержать эмоций комментатор.

Стоит отметить, что все эти действия в итоге помогли "горнякам", которые добыли волевую победу над киевлянами и в 15-й раз в своей истории выиграли КУ. Основное время финального матча в Житомире на стадионе "Полесье", завершилось со счетом 1:1.

Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти. После первых 5 точных попыток как с одной, так и с другой стороны, все решилось в 6-м выстреле. Удар Караваева парировал Ризнык, став героем встречи.

Для "оранжево-черных" это стало 9-й поединком подряд, в котором они не проиграли "Динамо". Последний раз "Шахтер" проигрывал "Динамо" 17 апреля 2021 года со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Карлос де Пена.

Напомним, что действующим обладателем заветного трофея был "Шахтер". Дончане 15 мая 2024-го в Ривне на стадионе "Авангард" со счетом 1:2 обыграла полтавскую "Ворсклу".

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