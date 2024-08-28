'Сейчас не так, как в большинстве клубов'. Стало известно, что происходит в 'Шахтере'

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился информацией о системе выплаты премий в донецком "Шахтере". По информации журналиста, игрокам "горняков" платят не за рядовые победы, а за выполненный необходимый результат.

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"Точно смешно говорить, например, о дефиците финансовых мотиваций. У "Шахтера" действительно, по моей информации, начиная с войны изменилась система премиальных. Сейчас нет, как у большинства клубов, когда ты за победу получаешь гарантированно. Там премия – только за выполнение задания. 40 млн принес клубу – окей, пойди в банкомат ПУМБ, сними свою сумму", –сказал Спиваковский.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" представляет Украины в главном футбольном клубном турнире Европы - Лиге чемпионов. В четверг, 29 августа, состоится жеребьевка основного этапа.

"Оранжево-черные" попали в этот раунд турнира благодаря наивысшему коэффициенту среди участников квалификации и победе мадридского "Реала" в первенстве Испании.

Отметим, что 24 августа "Шахтер" в 4-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) сенсационно проиграл в гостях "Александрии". Матч на поле стадиона "Ника" завершился со счетом 4:3.

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