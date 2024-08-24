Сенсация тура в УПЛ! 'Шахтер' вел 2:0, но пропустил 4 гола подряд и проиграл. Видео

Донецкий "Шахтер" в 4-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) сенсационно проиграл в гостях "Александрии". Матч на поле стадиона "Ника" завершился со счетом 4:3.

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Перед этой игрой на победу "горняков" принимались ставки с коэффициентом 6.53, в то время как успех хозяев оценивался показателем 1.45. С первых минут встречи подопечные Марино Пушича решили подтвердить статус абсолютного фаворита, забив два безответных гола.

Сперва Артем Шабанов срезал в собственные ворота передачу от Азарова, а затем Крыськив, не без помощи рикошета от все того же Шабанова, удвоил преимущество.

После этого "Шахтер", вероятно решив, что дело сделано, перестал играть, за что был жестоко наказан. Еще до перерыва Филиппов и Калюжный восстановили равновесие.

Второй тайм начался с пенальти, который реализовал Филиппов, а через 9 минут Александр оформил хет-трик.

"Шахтер" мог пропустить и пятый, но мяч после фантастического удара Никиты Кравченко не пересек линию ворот.

На 5-й дополнительной минуте Педриньо шедевральным ударом смог до минимума сократить разрыв.

Для "Александрии" это стало 4-й победой в истории за 36 матчей, которые она провела с "Шахтером". Еще 7 раз была зафиксирована ничья.

В турнирной таблице клуб из Донецка с двумя поражениями занимает 2-е место. Следом идет "Динамо", у которого две игры в запасе. Киевляне ближайшую встречу сыграют 1 сентября против черкасского ЛНЗ.

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