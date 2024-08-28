Соперники 'Шахтера'. Где смотреть жеребьевку обновленной Лиги чемпионов: расписание трансляций церемонии

В Grimaldi Forum в Монако в четверг, 29 августа, состоится жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов. Украину в главном клубном турнире Европы будет представлять донецкий "Шахтер", который попал в этот раунд турнира благодаря наивысшему коэффициенту среди участников квалификации и победе мадридского "Реала" в первенстве Испании.

Видео дня

С нового сезона Европейский футбольный союз (УЕФА) существенно изменил формат проведения чемпионской Лиги. Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не будут разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определяться участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях. Перед церемонией 36 участников будут разбиты на четыре корзины, а для определения пар будет задействован компьютер, так как для ручной процедуры понадобилось бы 1000 шариков.

"Шахтер" будет сеяться из второй корзины. Это значит, что он точно не сыграет с немецким "Байером", испанским "Атлетико" Мадрид, итальянскими "Аталантой", "Ювентусом" и "Миланом", португальской "Бенфикой", бельгийским "Брюгге" и английским "Арсеналом".

Прямой эфир из Монако можно будет увидеть благодаря видеоплатформе Megogo и ее канала "Megogo Футбол 2". Также трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА. Время начала – в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне киевское "Динамо" сыграло вничью с австрийским "Зальцбургом" и вылетело в Лигу Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!