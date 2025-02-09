Украина победой завершила отбор на женский Евробаскет-2025

Женская сборная Украины по баскетболу победой завершила квалификационный турнир на чемпионат Европы 2025 года. Подопечные Евгения Мурзина в номинальном домашнем матче в Риге в 6-м туре обыграла команду Северной Македонии – 74:72.

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Эта игра не имела турнирного значения. В предыдущем туре украинские баскетболистки уступили команде Португалии 60:57 и за тур до завершения отбора потеряли теоретические шансы на выход в финальную часть.

Наши девушки с первых минут захватили инициативу на паркете, просто разрывая защиту македонок точными бросками. За 6 минут до завершения первой четверти счет был 18:5 в нашу пользу, что вынудило тренера гостей взять таймаут, что особо не не спасло ситуацию.

Второй отрезок начался при счете 22:12. Обе команды, не обремененные турнирными задачами, устроили открытый баскетбол без хитромудрых комбинаций. Большинство атак завершалось неточными трехочковыми бросками. В итоге, за 5 минут счет за четверть был 8:7. Ближе к перерыву сборная Северной Македонии взвинтила темп и смогла сократить отставание, уйдя на перерыв, проигрывая 30:37.

В третьей четверти ситуация на паркете не поменялась. Представительницы Украины уверенно контролировали игру и не позволяли оппоненткам приближаться на опасное расстояние, держа разрыв в 8-10 очков.

Евробаскет-2025. Квалификация, группа G

Рига, Латвия. Олимпийский центр

Украина - Северные Македония 74:72 (22:12, 15:18, 21:18, 16:24)

Украина: Дубнюк 6+4 передачи, Ягупова 19+10 передач, Филевич 9+6 подборов, Уро-Ниле 12+7 подборов, Юркевичус 12+13 подборов – старт; Балабан 7, Бойко 5, Путра 4, Ляшко 0, Лапхан 0, Кулеша 0

В заключительном отрезке игроки Северной Македонии попытались совершить последний рывок и на последней минуте впервые в игре вышли вперед. Мурзин взял таймаут, после котрого Уро-Ниле забила один из двух штрафных. За 30 секунд до финальной сирены счет был равным 72:72, но в концовке увереннее сыграли украинки.

На чемпионат Европы, который пройдет в Чехии, Германии, Греции и Италии с 19 по 29 июня 2025 года. выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе. Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции летом 2025 года. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.

Напомним, что в 4-м туре "желто-синие" в Риге были слабее команды Сербии – 53:79. В 3-м туре Украина разгромила Северную Македонию (98:49). 9 ноября женская сборная Украины по баскетболу уступила команде Сербии в 1-м туре квалификации к чемпионату Европы (40:82).

12 ноября 2023 года во 2-м туре наши девушки проиграли команде Португалии. Матч в Риге на площадке Rimi Olympic Centre завершился со счетом 63:78.