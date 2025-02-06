Сборная Украины проиграла Португалии в отборе на женский Евробаскет-2025

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла в 5-м туре квалификационного турнира на чемпионат Европы 2025 года. Подопечные Евгения Мурзина на паркете многофункциональной арены"Сидади ди Коимбра" проиграли команде Португалии 60:57 и за тур до завершения отбора потеряли теоретические шансы на выход в финальную часть.

Видео дня

Украина начала матч с отличного старта, повела 5:0 благодаря точным броскам и уверенной защите. Португалия быстро отыграла разницу и в середине четверти выровняла счёт. Особо выделялся момент, когда украинская команда не дала португальцам выйти вперёд после того, как та забила несколько быстрых очков.

Одним из важных эпизодов стал трёхочковый бросок Филевич, который увеличил отрыв Украины до 15:10. Однако Португалия продолжала бороться и благодаря свободным броскам и хорошей игре в нападении смогла сократить разницу, завершив первую четверть с минимальным отставанием — 16:17.

Вторая десятиминутка началась подобным образом: "желто-синие" усилиями Ягуповой и Дубнюк быстро ушли в отрыв 6:0, но не смогли удержать преимущество. Ключевым моментом стала серия промахов и потерь, которая позволила соперникам отыграться.

Украина упустила несколько хороших шансов: при счете 23:27, Ягупова не попала трехочковый, а Уро-Ниле промахнулась со средней дистанции. Вскоре команды реализовали по дальнему броску и счет сравнялся.

Неприятной ошибкой стал неудачный ввод мяча после нарушения времени на атаку, а также несколько потерь при переходе в нападение. В конечном итоге, несмотря на попытки удержать темп игры, Украина уступила в концовке, уйдя на большой перерыв при равном счете 29:29.

В третьем периоде хозяйки доминировали на паркете и по ходу отрезка лидировали 42:34, однако затем Ягупова и Уро-Ниле смогли сократить отставание – 42:40.

Увы, четвертая четверть стала формальностью. Украинские баскетболистки допускали много ошибок в защите, позволяя оппоненткам атаковать с разнообразных дистанций, чем испанки удачно пользовались. К середине тайма Португалия вела 15:0. Лишь за 4 минуты до финальной сирены Виктория Балабан смогла забросить первые очки.

На чемпионат Европы, который пройдет в Чехии, Германии, Греции и Италии с 19 по 29 июня 2025 года. выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе. Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции летом 2025 года. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.

Напомним, что в 4-м туре "желто-синие" в Риге уступили команде Сербии – 53:79. В 3-м туре Украина разгромила Северную Македонию (98:49). 9 ноября женская сборная Украины по баскетболу уступила команде Сербии в 1-м туре квалификации к чемпионату Европы (40:82).

12 ноября 2023 года во 2-м туре наши девушки проиграли команде Португалии. Матч в Риге на площадке Rimi Olympic Centre завершился со счетом 63:78.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!