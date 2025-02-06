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Сборная Украины проиграла Португалии в отборе на женский Евробаскет-2025

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
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Сборная Украины проиграла Португалии в отборе на женский Евробаскет-2025

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла в 5-м туре квалификационного турнира на чемпионат Европы 2025 года. Подопечные Евгения Мурзина на паркете многофункциональной арены"Сидади ди Коимбра" проиграли команде Португалии 60:57 и за тур до завершения отбора потеряли теоретические шансы на выход в финальную часть.

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Украина начала матч с отличного старта, повела 5:0 благодаря точным броскам и уверенной защите. Португалия быстро отыграла разницу и в середине четверти выровняла счёт. Особо выделялся момент, когда украинская команда не дала португальцам выйти вперёд после того, как та забила несколько быстрых очков.

Сборная Украины проиграла Португалии в отборе на женский Евробаскет-2025

Одним из важных эпизодов стал трёхочковый бросок Филевич, который увеличил отрыв Украины до 15:10. Однако Португалия продолжала бороться и благодаря свободным броскам и хорошей игре в нападении смогла сократить разницу, завершив первую четверть с минимальным отставанием — 16:17.

Сборная Украины проиграла Португалии в отборе на женский Евробаскет-2025

Вторая десятиминутка началась подобным образом: "желто-синие" усилиями Ягуповой и Дубнюк быстро ушли в отрыв 6:0, но не смогли удержать преимущество. Ключевым моментом стала серия промахов и потерь, которая позволила соперникам отыграться.

Сборная Украины проиграла Португалии в отборе на женский Евробаскет-2025

Украина упустила несколько хороших шансов: при счете 23:27, Ягупова не попала трехочковый, а Уро-Ниле промахнулась со средней дистанции. Вскоре команды реализовали по дальнему броску и счет сравнялся.

Сборная Украины проиграла Португалии в отборе на женский Евробаскет-2025

Неприятной ошибкой стал неудачный ввод мяча после нарушения времени на атаку, а также несколько потерь при переходе в нападение. В конечном итоге, несмотря на попытки удержать темп игры, Украина уступила в концовке, уйдя на большой перерыв при равном счете 29:29.

Сборная Украины проиграла Португалии в отборе на женский Евробаскет-2025

В третьем периоде хозяйки доминировали на паркете и по ходу отрезка лидировали 42:34, однако затем Ягупова и Уро-Ниле смогли сократить отставание – 42:40.

Сборная Украины проиграла Португалии в отборе на женский Евробаскет-2025

Увы, четвертая четверть стала формальностью. Украинские баскетболистки допускали много ошибок в защите, позволяя оппоненткам атаковать с разнообразных дистанций, чем испанки удачно пользовались. К середине тайма Португалия вела 15:0. Лишь за 4 минуты до финальной сирены Виктория Балабан смогла забросить первые очки.

Сборная Украины проиграла Португалии в отборе на женский Евробаскет-2025

На чемпионат Европы, который пройдет в Чехии, Германии, Греции и Италии с 19 по 29 июня 2025 года. выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе. Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции летом 2025 года. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.

Напомним, что в 4-м туре "желто-синие" в Риге уступили команде Сербии – 53:79. В 3-м туре Украина разгромила Северную Македонию (98:49). 9 ноября женская сборная Украины по баскетболу уступила команде Сербии в 1-м туре квалификации к чемпионату Европы (40:82).

12 ноября 2023 года во 2-м туре наши девушки проиграли команде Португалии. Матч в Риге на площадке Rimi Olympic Centre завершился со счетом 63:78.

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