Украина с разгромом добыла первую победу в отборе на женский Евробаскет-2025

Женская сборная Украины по баскетболу добыла первую победу в квалификационном турнире на чемпионат Европы 2025 года, который пройдет в Чехии, Германии, Греции и Италии с 19 по 29 июня 2025 года. Подопечные Евгения Мурзина в выездном поединке в Скопье разгромили Северную Македонию – 98:49.

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Наши девушки с первых минут захватили инициативу. Македонки лидировали лишь первую минуту, после точной первой атаки. Остальные 4 четверти прошли под контролем украинской команды. С самого начала украинские баскетболистки продемонстрировали агрессивный настрой и уверенную игру. Ключевую роль сыграла опытная Алла Ягупова, регулярно набирая очки и разрывая оборону соперниц.

Украинская команда доминировала как в нападении, так и в защите. Преимущество в счете продолжало расти благодаря удачным броскам из-за трехочковой линии и быстрому движению мяча. Кроме того, украинкам удалось эффективно использовать возможности на подборе, что позволило им контролировать темп игры и удерживать инициативу.

В то время как сборная Северной Македонии пыталась навязать борьбу и сократить отставание, их атаки часто оказывались неудачными из-за сильной обороны Украины. Благодаря этому украинская команда ушла на перерыв с комфортным преимуществом, что создало прочный фундамент для продолжения успешной игры в следующих четвертях. И первую и вторую десятиминутки "желто-синие" выиграли с одинаковым счетом 26:13.

В третьей четверти матча женская сборная Украины по баскетболу продолжала доминировать над Северной Македонией (79:33). Баскетболистки из Украины продемонстрировали уверенную игру, надежную защиту и быстрое переключение в атаку. Они успешно завершали атаки и эффективно использовали ошибки соперниц. Хозяева пыталась противостоять прессингу, но украинские спортсменки контролировали ход игры и продолжали наращивать преимущество в счете.

Четвертая четверть стала формальностью. Ягупова, Балабан и Урон-Ниле продолжали разрывать оппоненток, доведя матч до уверенной победы.

9 ноября женская сборная Украины по баскетболу уступила команде Сербии в 1-м туре квалификации к чемпионату Европы (40:82).

12 ноября 2023 года во 2-м туре наши девушки проиграли команде Португалии. Матч в Риге на площадке Rimi Olympic Centre завершился со счетом 63:78.

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