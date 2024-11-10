Украинки проиграли Сербии в отборе на женский Евробаскет-2025

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла в 4-м туре квалификационного турнира на чемпионат Европы 2025 года, который пройдет в Чехии, Германии, Греции и Италии с 19 по 29 июня 2025 года. Подопечные Евгения Мурзина в номинально домашнем поединке в Риге уступили команде Сербии – 53:79.

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Начало игры было в невысоком темпе. Обе команды уделяли больше внимание защите и позиционному нападению. Украина никак не могла наладить комбинаторную игру, в то время как сербки набирали очки как из под кольца, так и з периметра. Лишь к середине тайма, наши баскетболистки взвинтили темп, у них стало получаться в нападении.

За 5 минут до конца четверти Украина впервые сравняла счет. но выйти вперед ей так и не удалось. Концовка стартовой 10-минутки стала настоящим бенефисом Невены Росич, которая набрала подряд 7 очков, вынудив Евгения Мурзина брать таймаут.

Вторую четверть "желто-синие" начинали, проигрывая 18:27. Плотная оборона соперниц не позволяла нам никак выровнять ситуацию. В тоже время Ивон Андерсен и Йована Ножич "бомбардировала" украинское кольцо трешками, увеличивая преимущество. Также продолжала феерить Росич. Перед большим перерывом табло показывало 32:50 не в нашу пользу.

Вторая половина началась с атак Украины. Сербки сбросили скорость, что сразу дало возможность украинкам повысить точность. Мириам Уро-Ниле доминировала в трехсекундной зоне, а на перехватах плотно работала Ягупова. Алина последней атакой сократила отставание до 10 баллов (51:61).

К сожалению большего сделать сборная Украины не смогла. Рывок Сербии, когда за пять минут она набрала 14 безответных очков, не оставил шансов на камбек. Четверть закончилась кошмарными 2:18.

Следующий матч украинки сыграют в четверг, 6 февраля 2025 года против Португалии.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в 3-м туре Украина разгромила Северную Македонию (98:49)

9 ноября женская сборная Украины по баскетболу уступила команде Сербии в 1-м туре квалификации к чемпионату Европы (40:82).

12 ноября 2023 года во 2-м туре наши девушки проиграли команде Португалии. Матч в Риге на площадке Rimi Olympic Centre завершился со счетом 63:78.

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