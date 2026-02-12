Сборная Украины по футболу узнала соперников по Лиге наций. Результаты жеребьевки

Сборная Украины по футболу в Лиге наций сезона 2026/27 сыграет в группе 2 дивизиона B против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Торжественная церемония жеребьевки нового сезона состоялась в Брюсселе.

Видео дня

"Сине-желтые" находились во втором корзине и не могли встретиться со Швейцарией, Австрией и Боснией и Герцеговиной. В итоге из первой корзины Украине досталась Венгрия, из третьей – Грузия, из четвертой – Северная Ирландия.

Все результаты жеребьевки:

Дивизион А:

Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция

Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция

Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия

Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс

Дивизион B:

Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония

Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия

Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово

Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция

Дивизион С:

Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан Марино

Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Гибралтар/Латвия

Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские о-ва, Молдова

Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Мальта/Люксембург

Дивизион D:

Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра

Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн

Это будет пятый розыгрыш Лиги наций УЕФА. В дивизионах A, B и C команды сыграют по шесть матчей: по два против каждого соперника дома и на выезде. В дивизионе D предусмотрено по четыре игры.

Лига наций 2026/27 стартует с расширенного международного окна с 24 сентября по 6 октября 2026 года, в течение которого сборные проведут по четыре матча. Заключительные два тура группового этапа состоятся 12–17 ноября.

Согласно регламенту, победители групп в дивизионах B и C, а также два лучших победителя групп дивизиона D автоматически повышаются в классе. Команды, занявшие четвертые места в дивизионах A и B, напрямую выбывают в более низкий дивизион, а две худшие сборные, ставшие четвертыми в дивизионе C, опускаются в дивизион D.

Кроме того, предусмотрены стыковые матчи: третьи команды дивизиона A сыграют с вице-чемпионами групп дивизиона B, а третьи сборные дивизиона B встретятся со вторыми командами дивизиона C. Также состоятся плей-офф между двумя лучшими четвертыми командами дивизиона C и двумя вице-чемпионами дивизиона D.

В дивизионе A победители групп и команды, занявшие вторые места, выйдут в четвертьфиналы, которые пройдут в формате двухматчевых противостояний. Победители этих пар квалифицируются в финальную стадию с участием четырех сборных, запланированную на июнь 2027 года.

Ожидается, что розыгрыш Лиги наций 2026/27 будет связан с отбором на чемпионат Европы 2028 года в Великобритании и Ирландии. По итогам турнира некоторые сборные получат дополнительный шанс пробиться в плей-офф квалификации Евро.

Групповой этап

Тур 1: 24-26 сентября 2026

Тур 2: 27-29 сентября 2026

Тур 3: 30 сентября - 3 октября 2026 года

Тур 4:4-6 октября 2026 года

Тур 5: 12-14 ноября 2026 года

Тур 6: 15-17 ноября 2026 года

1/4 финала, стыковые матчи в Лигах A/B и B/C

25-30 марта 2027 года

Стыковые матчи в Лигах C/D

23-28 марта 2028 года

Финальная стадия

9-13 июня 2027 года

В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Украины выступала в дивизионе В и заняла там второе место. В плей-офф наша команда разгромно проиграла команде Бельгии и по сумме двух матчей не смогла выйти в элитный дивизион А. Ответная встреча на стадионе "Сегека-Арена" в Генке завершилась со счетом 3:0. Первый матч в испанской Мурсии подопечные Сергея Реброва выиграли 3:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!