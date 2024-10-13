Сборная Украины лишилась голкипера перед матчем с Чехией в Лиги наций

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык не поможет своей сборной Украины в матче 4-го тура Лиги наций против Чехии, сообщает УАФ. Футболист получил травму и покинул расположение команды, отправившись в клуб на восстановление.

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Таким образом, распоряжении Сергея Реброва остаются два вратаря – Анатолий Трубин и Георгий Бущан. Игра Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября наши футболисты в третьем туре Лиги наций в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

Футболисты сборной Украины во время разминки перед матчем получили огромный заряд патриотизма от болельщиков. На видео прекрасно слышно, как с трибун скандируют "ЗСУ! ЗСУ!".

После победы украинские игроки перед уходом в раздевалку поблагодарили своим болельщиков за поддержку. На "Stadion Poznan" футболисты подошли к своим фанатами и долго им аплодировали. Те не остались в долгу, устроив своим соотечественникам овации.

Во время матча грузины на трибунах спели всемирноизвестный хит про российского диктатора "Путин - х*йло".

После поединка главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров похвалил своих подопечных. Наставник отметил, что игра получилась очень непростой, однако наши футболисты придерживались плана на поединок.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше этого турнира. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

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