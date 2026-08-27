Известная киноэксперт назвала двух недооцененных актеров Украины: они должны стать большими звездами

Киноэксперт и генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух назвала украинских актеров, которые, по ее мнению, до сих пор не получили должного признания. Это Роман Луцкий и Оксана Черкашина.

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Эксперт убеждена, что у обоих гораздо больший актерский потенциал, чем они до сих пор смогли показать на экране. Об этом Мачух рассказала в интервью OBOZ.UA, отвечая на вопрос, кто из украинских актеров, несмотря на сильные работы и талант, пока не стал большой звездой.

Первым она назвала Романа Луцкого. По мнению Мачух, актеру сейчас просто не хватает ролей в фильмах, которые дали бы ему возможность полностью раскрыться. "Мне кажется, это Роман Луцкий. Ему просто нужны сейчас фильмы, которые позволят полностью раскрыться. У него уже было несколько очень сильных работ, а потом он как-то исчез", – отметила она.

Мачух считает, что Луцкий пока не продемонстрировал и половины своих возможностей: "Мне кажется, его потенциал значительно больше, чем то, что мы увидели".

Вторым примером недооцененного таланта она назвала Оксану Черкашину. Особенно Мачух отметила ее работу в фильме "Клондайк", посвященном трагедии рейса MH17 на Донбассе. "И, пожалуй, Оксана Черкашина, у которой получилась очень сильная роль в "Клондайке" – фильме об уничтожении рейса MH17 на Донбассе. Мне кажется, она тоже пока недооценена", – сказала она. По словам Мачух, сейчас у Черкашиной есть новый международный проект – сериал для Netflix, снятый в Польше.

Эксперт призналась, что ей интересно увидеть результат этой работы: "Знаю, что сейчас она снялась в сериале для Netflix в Польше – очень интересно посмотреть, что из этого получилось". Мачух убеждена: у Черкашиной есть все предпосылки для большой карьеры: "Думаю, что у Оксаны гораздо больший потенциал, и она вполне могла бы стать большой звездой украинского кино". Киноэксперт также отметила, что в украинском кино есть немало сильных актеров, заслуживающих внимания.

Роман Луцкий – народный артист Украины, который стал широко известен после роли Олешка Поповича в фэнтези "Сторожевая застава". Также снялся в фильмах "Отражение", "Преданная", "Бесславные крепостные", "Тарас. Возвращение" и "Медовый месяц", а международное внимание привлек ролью в польском фильме "Под вулканом". В 2024 году Луцкий получил за роль в этой картине награду "Лучший актер" на Международном кинофестивале в Марракеше. В 2025 году он стал лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко за "Медовый месяц", а в 2026 году получил литовскую премию "Серебряный журавль" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Реновация".

Оксана Черкашина – актриса театра и кино, которая особенно громко заявила о себе после роли в фильме Натальи Ворожбит "Плохие дороги". За эту работу в 2020 году она получила премию кинокритиков "Киноколо" как лучшая актриса. Наибольшее международное признание Черкашина завоевала за главную роль Ирки в фильме "Клондайк" Марины Эр Горбач – фильм был представлен на фестивалях "Сандэнс" и "Берлинале", а сама актриса получила награду FIPRESCI за лучшую женскую роль на фестивале в Палм-Спрингс в 2023 году. Также Черкашина – двукратная лауреатка премии "Киноколо": в 2020 году за "Плохие дороги" и в 2022-м за "Клондайк". В 2021 году ей присвоили звание заслуженной артистки Украины.

Полное интервью с Анной Мачух читайте на OBOZ.UA здесь.

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