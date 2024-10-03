Сборную Украины по футболу впервые покажет другой телеканал: где смотреть матчи против Грузии и Чехии в Лиге наций

Ближайшие матчи сборной Украины по футболу в Лиге наций против команд Грузии и Чехии впервые покажет телеканал "MEGOGO Спорт", который доступен в бесплатной в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях. Поединки запланированы на 11 и 14 октября.

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Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO, где можно будет просмотреть все матчи Лиги наций по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Параллельно показ поединков будет осуществляться на местных телеканалах "Суспильного" (например, "Суспильне Киев", "Суспильне Полтава и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT). На всех играх будет работать команда комментаторов MEGOGO.

"Мы выполняем то, что пообещали зрителям перед запуском телеканала в Т2. Уже скоро "MEGOGO Спорт" и местные каналы "Суспильного" покажут матчи сборной Украины, чтобы все желающие могли поддержать главную команду и собственными глазами увидеть ее успехи на мировых аренах. Надеюсь , игры сборной будут вдохновлять нас в условиях войны. Пусть никто и ничто не помешает нашим победам", – поделился Владимир Боровик, СЕО и соучредитель MEGOGO.

Телеканал "MEGOGO Спорт" в Т2 и кабельных сетях будет бесплатно транслировать в прямом эфире также по одному выбранному матчу каждого игрового дня Лиги наций 2024/25.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

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