Появилось видео, что сделала сборная Украины в Польше после матча с Грузией

Футболисты сборной Украины после непростой победы над Грузией перед уходом в раздевалку , поблагодарили болельщиков за поддержку. Игроки на "Stadion Poznan" подошли к трибунам со своими фанатами и долго им аплодировали.

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Зрители, собравшиеся на главной арене польской Познани не остались в долгу, устроив своим соотечественникам овации.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября наши футболисты в третьем туре Лиги наций в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

После поединка главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров похвалил своих подопечных Наставник отметил, что игра получилась очень непростой, однако наши футболисты придерживались плана на поединок.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше этого турнира. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

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