'Сами виноваты': Зинченко лаконично описал провал сборной Украины на Евро-2024

Защитник сборной Украины Александр Зинченко признал провальным выступление национальной команды на чемпионате Европы 2024 года, который в эти проходит в Германии. Футболист лондонского "Арсенала" подчеркнул, что "сине-желтые" могут винить за досрочный вылет только самих себя.

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Об этом Зинченко написал на своей странице в социальной сети Instagram. 27-летний универсал также поблагодарил болельщиков за поддержку и веру в команду до финального свитка решающего поединка группового турнира континентального первенства против Бельгии.

"Очень обидно. Сами виноваты. Благодарю каждого, кто поддерживал на протяжении всего времени и верил до конца", – отметил Зинченко.

Ранее выступление украинцев на Евро-2024 подытожил главный тренер команды Сергей Ребров. Напомним, в группе Е все четыре команды впервые в истории чемпионатов Европы набрали одинаковое количество очков. В итоге лишней по разнице мячей оказалась Украина и стала первой сборной, которая не смогла выйти в плей-офф, имея четыре пункта, после расширения Евро.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик был назван одним из двух лучших футболистов сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

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