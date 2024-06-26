Украина установила историческое достижение чемпионатов Европы по футболу

Сборная Украины по футболу стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая не смогла выйти из группы с четырьмя очками, сообщает статистический портал OptaJose. Наши футболисты заняли итоговое четвертое место в группе Е и покинули Евро-2024.

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"Неприятно с четырьмя очками не выходить дальше – нечего сказать. Надо было решать все в первых двух матчах", – заявил после игры украинский защитник Илья Забарный.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

В третьем туре подопечные Сергея Реброва не смогли обыграть Бельгию. Поединок на "Штутгарт Арене" в Германии завершился со счетом 0:0.

В параллельном матче в группе Е Румыния и Словакия также победителя не выявили (1:1). В итоге Украина осталась на 4-м месте и завершила выступления на турнире.

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