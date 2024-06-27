Названы лучший и худший игроки сборной Украины по итогам Евро-2024

Сборная Украины по футболу досрочно завершила свои выступления на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Германии. По итогам группового этапа "сине-желтые" набрали четыре очка – это столько же, сколько и у других команд в квартете, – и заняли четвертое место.

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Украинцы провально стартовали на первенстве, когда в первой встрече неожиданно проиграли Румынии 0:3. После этого подопечные Сергея Реброва добыли волевую победу над Словакией, а в решающем поединка сыграть нулевую ничью с бельгийцами.

Проанализировав три встречи украинцев, статистические порталы определили вратаря Анатолия Трубина и вингера Михаила Мудрика лучшими игроками сборной. Who Scored поставил на первое место голкипера "Бенфики" с оценкой в 7,24 баллов, а SofaScore отдал первенство представителю "Челси" – 7,55 баллов.

При этом топ-2 у обоих ресурсов совпадает, однако Мудрик и Трубин значатся в разном порядке. Среди тех, кто во всех матчах выходил в стартовом составе лучшим стал динамовец Николай Шапаренко.

А вот худшим игроком украинской национальной команды на турнире с большим отрывом был признан вратарь "Реала" Андрей Лунин (оценка 3,80 от Who Scored и 4,90 – от SofaScore). Именно его две результативные ошибки привели к голам от Румынии, после чего Ребров усадил футболиста на скамейку запасных.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько сборная Украины заработала по итогам выступления на чемпионате Европы-2024 по футболу.

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