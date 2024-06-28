Ребров сделал итоговое заявление о вылете сборной Украины с Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил разочарование досрочным вылетом команды с чемпионата Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии. Наставник "сине-желтых" отметил, что причиной такого негативного результата стала провальная стартовая игра с Румынией, в котором наши игроки разгромно проиграли.

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Об этом Ребров написал на своей странице в социальной сети Instagram, подводя итоги континентального первенства. 50-летний специалист подчеркнул, что футболисты и тренеры серьезного готовились к турниру, на котором ставили задачу как минимум выхода в плей-офф. Теперь украинцы готовятся к отборочному циклу к мировому первенству-2026.

"Как команда, мы ставили для себя цели и верили в то, что мы способны как минимум выходить из группы в плей-офф раунды и бороться за дальний проход на этом Евро. Я очень сожалею, что мы не смогли достичь этого и подарить вам больше положительных эмоций, несмотря на вашу поддержку и веру в нас. Хотя мы провели два качественных поединка, где ребята показали свои лучшие стороны и завоевали четыре очка, именно благодаря первой, крайне неудачной игре, мы вынуждены досрочно завершить наше выступление на Евро. Досадно оставлять турнир на этой стадии, зная что мы были способны на большее. Остается только ждать и готовиться к осенней Лиге наций и предстоящему отбору на ЧМ", – подчеркнул Ребров.

Напомним, в группе Е все четыре команды впервые в истории чемпионатов Европы набрали одинаковое количество очков. В итоге лишней по разнице мячей оказалась Украина и стала первой сборной, которая не смогла выйти в плей-офф, имея четыре пункта, после расширения Евро.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик был назван одним из двух лучших футболистов сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

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