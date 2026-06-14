Самая красивая легкоатлетка Украины покорила сеть нестандартной фотосессией

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, поделилась небольшим отчетом о своем досуге. 28-летняя уроженка Бахмута, которую фанаты привыкли видеть в соревновательных шортах и топике, сменила форму на платье.

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Новая фотосессия спровоцировала настоящий пожар в комментариях. Юзеры наперебой делятся своими эмоциями, заваливая легкоатлетку смайлами в сердечках и комплиментами.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня Левченко победила на турнире Paavo Nurmi Games в финском Турку, который входит в "золотую" серию Континентального тура World Athletics.

Накануне старта Юлия сообщила в социальных сетях о тяжелом пищевом отравлении. По словам спортсменки, она в течение недели испытывала проблемы со здоровьем, потеряла вес и ощущала нехватку сил, однако решила не отказываться от участия в соревнованиях.

Для Левченко этот успех стал вторым международным "золотом" летнего сезона. Ранее украинская прыгунья выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне, где преодолела планку на высоте 1,99 м.

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