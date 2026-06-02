Самую красивую спортсменку Украины отравили перед международным турниром в Финляндии. Фотофакт

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, сообщила о проблемах со здоровьем перед стартом турнира золотого уровня Континентального тура World Athletics Paavo Nurmi Games в Финляндии. Соревнования пройдут 3 июня в городе Турку.

Видео дня

По словам спортсменки, то, что изначально она связывала с акклиматизацией, оказалось пищевым отравлением. Левченко отметила, что уже около недели пытается восстановиться, несмотря на запланированное участие в старте.

"Поскольку старты были запланированы заранее, буду работать с тем, что есть. Плюсы – я худая. Минусы – где силы? Божий план иногда сложнее, чем мы можем себе представить", – написала Левченко у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, Левченко успешно стартовала в Бриллиантовой лиге-2026. На первом этапе в китайском Сямене. 28-летняя уроженка Бахмута заняла первое место. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала второй.

В прошлом сезоне Бриллиантовой лиги 2025 года Юлия Левченко квалифицировалась в финал и установив там свой лучший результат за последние 5 лет, покорив планку на высоте 2,00 м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!