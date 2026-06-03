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Самая красивая спортсменка Украины после отравления выиграла "золотой" этап Континентального тура, обойдя российскую соперницу Магучих

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
6,7 т.
Самая красивая спортсменка Украины после отравления выиграла 'золотой' этап Континентального тура, обойдя российскую соперницу Магучих
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Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, победила на турнире Paavo Nurmi Games в финском Турку, который входит в "золотую" серию Континентального тура World Athletics. 28-летняя уроженка Бахмута показала результат 1,97 метра.

Самая красивая спортсменка Украины после отравления выиграла "золотой" этап Континентального тура, обойдя российскую соперницу Магучих

В Турку украинка уверенно боролась за победу с призером этапов Бриллиантовой лиги Ламарой Дистин из Ямайки. Судьба первого места решилась на высоте 1,97 м, которую Левченко взяла и стала единственной спортсменкой, покорившей этот рубеж. Дистин завершила соревнования второй, а третье место заняла шведка Луиз Экман.

Примечательно, что накануне старта Левченко сообщила в социальных сетях о тяжелом пищевом отравлении. По словам спортсменки, она в течение недели испытывала проблемы со здоровьем, потеряла вес и ощущала нехватку сил, однако решила не отказываться от участия в соревнованиях.

Самая красивая спортсменка Украины после отравления выиграла "золотой" этап Континентального тура, обойдя российскую соперницу Магучих

Еще одна представительница Украины Ярослава Магучих в Турку не выступала. При этом уроженка Подмосковья Елена Куличенко, представляющая Кипр, заняла предпоследнее место среди восьми участниц. Ранее на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате она уступила Магучих в борьбе за победу.

Самая красивая спортсменка Украины после отравления выиграла "золотой" этап Континентального тура, обойдя российскую соперницу Магучих

Для Левченко этот успех стал вторым международным "золотом" летнего сезона. Ранее украинская прыгунья выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне, где преодолела планку на высоте 1,99 м.

Самая красивая спортсменка Украины после отравления выиграла "золотой" этап Континентального тура, обойдя российскую соперницу Магучих

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ФинляндияТуркуЛегкая атлетикаПрыжки в высотуЮлия Левченко
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