Самая красивая спортсменка Украины после отравления выиграла 'золотой' этап Континентального тура, обойдя российскую соперницу Магучих

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, победила на турнире Paavo Nurmi Games в финском Турку, который входит в "золотую" серию Континентального тура World Athletics. 28-летняя уроженка Бахмута показала результат 1,97 метра.

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В Турку украинка уверенно боролась за победу с призером этапов Бриллиантовой лиги Ламарой Дистин из Ямайки. Судьба первого места решилась на высоте 1,97 м, которую Левченко взяла и стала единственной спортсменкой, покорившей этот рубеж. Дистин завершила соревнования второй, а третье место заняла шведка Луиз Экман.

Примечательно, что накануне старта Левченко сообщила в социальных сетях о тяжелом пищевом отравлении. По словам спортсменки, она в течение недели испытывала проблемы со здоровьем, потеряла вес и ощущала нехватку сил, однако решила не отказываться от участия в соревнованиях.

Еще одна представительница Украины Ярослава Магучих в Турку не выступала. При этом уроженка Подмосковья Елена Куличенко, представляющая Кипр, заняла предпоследнее место среди восьми участниц. Ранее на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате она уступила Магучих в борьбе за победу.

Для Левченко этот успех стал вторым международным "золотом" летнего сезона. Ранее украинская прыгунья выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне, где преодолела планку на высоте 1,99 м.

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