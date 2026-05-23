УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самая красивая спортсменка Украины сенсационно победила на Бриллиантовой лиге. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,7 т.
Самая красивая спортсменка Украины сенсационно победила на Бриллиантовой лиге. Видео

Украинская прыгнуья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, успешно стартоовала в Бриллиантовой лиги-2026. На первом этапе в китайском Сямене. 28-летняя уроженка Бахмута заняла первое место. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала второй.

Самая красивая спортсменка Украины сенсационно победила на Бриллиантовой лиге. Видео

Наши соотечественницу уверенно начали соревнования, без всяких проблем с первых попыток покоряя все первые высоты (1.80; 1.84; 1.88; 1.91).

Настоящая борьба развернулась лишь с отметки 1.94, за которую кроме украинских легкоатлеток боролось еще спортсменки: Элеанор Паттерсон, Ламара Дистин, Мария Жодзик и Черити Хафнагел.

Левченко взяла ее с первой попытки, а Геращенко со второй.

Планку в 1.97 с первого раза не взял никто, а со второй это удалось сделать Геращенко, оформившей сразу лучший результат сезона.

Левченко прыгнула 1.97 с третьего раза.

После этого украинки между собой разыграли две первые позиции. 1.99 с третьего раза взяла Левченко.

Третий раз в истории этап выиграла украинка. До этого дважды триумфовала Ярослава Магучих.

В прошлом сезоне Бриллиантовой лиги 2025 года Юлия Левченко выступила крайне успешно, квалифицировавшись в финал и установив там свой лучший результат за последние 5 лет, покорив планку на высоте 2,00 м.

Самая красивая спортсменка Украины сенсационно победила на Бриллиантовой лиге. Видео

30-летняя Геращенко не выступала почти полтора года. Ее предыдущий старт состоялся в сентябре 2024 года в финале Бриллиантовой лиги, после чего спортсменка взяла паузу из-за беременности и рождения ребенка, а затем постепенно возобновила тренировки.

Напомним, что Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих начнет летний легкоатлетический сезон с третьего этапа Бриллиантовой лиги, который принимает столица Марокко Рабат. Наша соотечественница выступит в секторе для прыжков в высоту в последней день мая.

Самая красивая спортсменка Украины сенсационно победила на Бриллиантовой лиге. Видео

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

КитайСямыньЛегкая атлетикаПрыжки в высотуЮлия ЛевченкоИрина Геращенко (легкоатлетка)
Редакционная политика