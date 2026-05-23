Самая красивая спортсменка Украины сенсационно победила на Бриллиантовой лиге. Видео

Украинская прыгнуья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, успешно стартоовала в Бриллиантовой лиги-2026. На первом этапе в китайском Сямене. 28-летняя уроженка Бахмута заняла первое место. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала второй.

Наши соотечественницу уверенно начали соревнования, без всяких проблем с первых попыток покоряя все первые высоты (1.80; 1.84; 1.88; 1.91).

Настоящая борьба развернулась лишь с отметки 1.94, за которую кроме украинских легкоатлеток боролось еще спортсменки: Элеанор Паттерсон, Ламара Дистин, Мария Жодзик и Черити Хафнагел.

Левченко взяла ее с первой попытки, а Геращенко со второй.

Планку в 1.97 с первого раза не взял никто, а со второй это удалось сделать Геращенко, оформившей сразу лучший результат сезона.

Левченко прыгнула 1.97 с третьего раза.

После этого украинки между собой разыграли две первые позиции. 1.99 с третьего раза взяла Левченко.

Третий раз в истории этап выиграла украинка. До этого дважды триумфовала Ярослава Магучих.

В прошлом сезоне Бриллиантовой лиги 2025 года Юлия Левченко выступила крайне успешно, квалифицировавшись в финал и установив там свой лучший результат за последние 5 лет, покорив планку на высоте 2,00 м.

30-летняя Геращенко не выступала почти полтора года. Ее предыдущий старт состоялся в сентябре 2024 года в финале Бриллиантовой лиги, после чего спортсменка взяла паузу из-за беременности и рождения ребенка, а затем постепенно возобновила тренировки.

Напомним, что Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих начнет летний легкоатлетический сезон с третьего этапа Бриллиантовой лиги, который принимает столица Марокко Рабат. Наша соотечественница выступит в секторе для прыжков в высоту в последней день мая.

