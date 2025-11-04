УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россию допустили на международные турниры в командных видах спорта. Названа Федерация, которая сделала это первой

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,3 т.
Россию допустили на международные турниры в командных видах спорта. Названа Федерация, которая сделала это первой

Российские спортсмены получили возможность вернуться на международную арену в водных командных дисциплинах: речь идет о нейтральном участии при строгих условиях. Это первый случай допуска России к мировым стартам в командных видах спорта после начала полномасштабной войны.

Видео дня

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics официально утвердила правила, которые позволят атлетам из стран, признанных участниками военных конфликтов, в том числе из России, выступать на соревнованиях под нейтральным статусом. Документ вступает в силу 1 января 2026 года и распространяется на все дисциплины, включая водное поло, что фактически открывает путь российским командам на мировые турниры впервые за более чем три года.

Россию допустили на международные турниры в командных видах спорта. Названа Федерация, которая сделала это первой

При этом допуск будет доступен только индивидуальным заявителям. Спортсмены и персонал обязаны доказать отсутствие связей с силовыми структурами, не демонстрировать поддержку войны и пройти многоэтапную проверку Aquatics Integrity Unit. Вся атрибутика страны будет запрещена: формы должны быть однотонными, флаги и гимны государств в конфликте не используются, сокращение для нейтральных участников будет NA.

Также предусмотрены жесткие антидопинговые требования: минимум четыре теста за 12 месяцев, включая один под контролем Международного агентства по тестированию, а также обязательное присутствие в системе Whereabouts. Любые нарушения приведут к немедленному отстранению, а организаторы обязаны исключить национальные символы из протоколов, графики и трансляций.

World Aquatics отдельно подчеркнула, что государственные представители стран в конфликте не могут быть аккредитованы на турниры, а соревнования не будут проводиться на их территории. Решения по статусу будут окончательными, апелляции возможны только в CAS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!