Россию допустили на международные турниры в командных видах спорта. Названа Федерация, которая сделала это первой

Российские спортсмены получили возможность вернуться на международную арену в водных командных дисциплинах: речь идет о нейтральном участии при строгих условиях. Это первый случай допуска России к мировым стартам в командных видах спорта после начала полномасштабной войны.

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics официально утвердила правила, которые позволят атлетам из стран, признанных участниками военных конфликтов, в том числе из России, выступать на соревнованиях под нейтральным статусом. Документ вступает в силу 1 января 2026 года и распространяется на все дисциплины, включая водное поло, что фактически открывает путь российским командам на мировые турниры впервые за более чем три года.

При этом допуск будет доступен только индивидуальным заявителям. Спортсмены и персонал обязаны доказать отсутствие связей с силовыми структурами, не демонстрировать поддержку войны и пройти многоэтапную проверку Aquatics Integrity Unit. Вся атрибутика страны будет запрещена: формы должны быть однотонными, флаги и гимны государств в конфликте не используются, сокращение для нейтральных участников будет NA.

Также предусмотрены жесткие антидопинговые требования: минимум четыре теста за 12 месяцев, включая один под контролем Международного агентства по тестированию, а также обязательное присутствие в системе Whereabouts. Любые нарушения приведут к немедленному отстранению, а организаторы обязаны исключить национальные символы из протоколов, графики и трансляций.

World Aquatics отдельно подчеркнула, что государственные представители стран в конфликте не могут быть аккредитованы на турниры, а соревнования не будут проводиться на их территории. Решения по статусу будут окончательными, апелляции возможны только в CAS.

