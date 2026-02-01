'Это было бы справедливо!' Зеленский прокомментировал возвращение мужчин после войны из-за границы

Возвращение украинских мужчин мобилизационного возраста из-за рубежа было бы справедливым и полезным для Сил обороны решением. Благодаря этому действующие военные могли бы иметь возможность получать ротации и отпуска.

Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, отпуск и встреча с родными имеют большое значение для восстановления сил и морального состояния защитников.

"На мой взгляд, очень хотелось бы помочь тем военным, которые на фронте, у которых из-за того, что иногда не хватает ребят, нет ротации. И это было бы очень справедливо. Чтобы военные имели отпуск, чтобы имели возможность увидеть родных, близких, просто отдохнуть", – отметил он.

В то же время глава государства подчеркнул, что на фронте важно не только количество людей, но и доверие между бойцами. Он отметил, что военный должен быть уверенным в тех, кто рядом, поскольку от этого зависит его жизнь.

Также Зеленский сообщил,что за рубежом находятся молодые и физически способные украинцы, которые могли бы помогать Украине и армии. По его убеждению, для этого важно, чтобы люди сами хотели вернуться.

"Я считаю, что там есть молодые люди, которые могли бы быть здесь и помогали бы Украине, помогали бы армии. Я думаю, что это важно. И коммуникация наша здесь внутренняя, она туда может не дойти", – сказал Зеленский.

Отдельно президент рассказал, что один из европейских лидеров просил его призвать украинцев за рубежом возвращаться в наше государство. Зеленский отметил, что может это делать, но признал: у каждого своя история – кто-то вернулся и пошел воевать, а кто-то уехал, спасая семью.

"Я могу это сделать. Но как это сработает? Если человек сбежал от войны. Были разные люди. Были те, кто бежали от войны, а потом вернулись и стали защищать государство. А некоторые вывозили свои семьи, а потом вернулись на фронт", – объяснил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что чем больше физически способных мужчин мобилизационного возраста вернется в Украину, тем легче будет армии и стране.

"Есть разные случаи. Но, безусловно, чем больше наших молодых людей, которые поехали за границу, которые физически способны и мобилизационного возраста, вернулись бы сюда, тем легче было бы нашей армии, нашим людям и Украине", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз после 4 марта 2027 года отменит временную защиту для украинцев. Местные институты уже четко дали понять: после 2027 года механизм временной защиты для украинцев прекратит действие. Это означает, что автоматическое право на проживание исчезнет и каждому придется индивидуально решать относительно дальнейшего пребывания в ЕС.

