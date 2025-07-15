России запретили публиковать результаты ЧМ-2025 по водным видам спорта

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила российской национально ассоциации публиковать результаты своих спортсменов на ЧМ-2025 в Сингапуре. В организации объяснили это требованиями к представителям страны-агрессорки для участия в турнире в так называемом нейтральном статусе.

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Об этом в World Aquatics заявили в ответ на запрос пропагандистского издания "Советский спорт". В федерации подчеркнули, что россияне обязаны строго соблюдать правила допуска к международным соревнованиям, которые предусматривают четкое разграничение спортсменов и государства-агрессора.

"Федерация водных видов спорта России не может публиковать результаты этих спортсменов на своем веб-сайте, поскольку это противоречило бы статье 8.2 правил, в которых говорится: нейтральным спортсменам, их вспомогательному персоналу и их национальной федерации не разрешается размещать публикации или иные сообщения в СМИ, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта", – прокомментировали World Aquatics.

Известно, что федерация также запретила российским спортсменам использовать в социальных сетях национальную символику во время чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Это вызвало приступ ярости у бывшего хоккеиста и депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова пожаловалась, что от россиян требуют забыть о своей стране условиями допуска к международным турнирам.

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