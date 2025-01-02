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Россиянин Поветкин нашел для Усика "крупнейшее мировое противостояние"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Россиянин Поветкин нашел для Усика 'крупнейшее мировое противостояние'

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин выразил абсурдную мысль о том, что Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) станет самым сложным соперником для Александра Усика (23-0, 14 КО). Россиянин назвал бой соотечественника и украинца "крупнейшим мировым противостоянием".

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Такое мнение Поветкин озвучил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Бывший боксер не уточнил, каким образом 39-летний Бетербиев, который находится на две весовых категории ниже Усика, способен создать проблемы нашему суперчемпиону.

Россиянин Поветкин нашел для Усика "крупнейшее мировое противостояние"
Россиянин Поветкин нашел для Усика "крупнейшее мировое противостояние"

"Бетербиев мог бы составить конкуренцию Усику. Тут вопрос в весе и договоренностях. Но потенциально это мог бы быть очень большой бой. Это было бы крупнейшее мировое противостояние", – сказал Поветкин.

Россиянин Поветкин нашел для Усика "крупнейшее мировое противостояние"

Ранее американский тренер Малик Скотт подчеркнул, что Бетербиев не имеет никаких шансов на победу в поединке против Усика. Сам россиянин, который позорно прячется под флагом Канады, не раз выражал желание подраться с Александром, однако в последний раз назвал эту вероятность практически невозможной.

Россиянин Поветкин нашел для Усика "крупнейшее мировое противостояние"

Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Россиянин Поветкин нашел для Усика "крупнейшее мировое противостояние"

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Отметим, что сам Усик не высказывал желания подраться с Бетербиевым, а уже узнал своего следующего соперника после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше.

Россиянин Поветкин нашел для Усика "крупнейшее мировое противостояние"

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Нурипаша Талибов, который занимается с Артуром Бетербиевым, поставил Александру Усику условие для проведения боя между боксерами. А бывший чемпион Сергей Ковалев подчеркнул, что поединок россиянина и украинца лишен всякого смысла в виду очевидного результата в пользу нашего соотечественника.

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