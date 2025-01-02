Россиянин Поветкин нашел для Усика 'крупнейшее мировое противостояние'

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин выразил абсурдную мысль о том, что Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) станет самым сложным соперником для Александра Усика (23-0, 14 КО). Россиянин назвал бой соотечественника и украинца "крупнейшим мировым противостоянием".

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Такое мнение Поветкин озвучил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Бывший боксер не уточнил, каким образом 39-летний Бетербиев, который находится на две весовых категории ниже Усика, способен создать проблемы нашему суперчемпиону.

"Бетербиев мог бы составить конкуренцию Усику. Тут вопрос в весе и договоренностях. Но потенциально это мог бы быть очень большой бой. Это было бы крупнейшее мировое противостояние", – сказал Поветкин.

Ранее американский тренер Малик Скотт подчеркнул, что Бетербиев не имеет никаких шансов на победу в поединке против Усика. Сам россиянин, который позорно прячется под флагом Канады, не раз выражал желание подраться с Александром, однако в последний раз назвал эту вероятность практически невозможной.

Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Отметим, что сам Усик не высказывал желания подраться с Бетербиевым, а уже узнал своего следующего соперника после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Нурипаша Талибов, который занимается с Артуром Бетербиевым, поставил Александру Усику условие для проведения боя между боксерами. А бывший чемпион Сергей Ковалев подчеркнул, что поединок россиянина и украинца лишен всякого смысла в виду очевидного результата в пользу нашего соотечественника.

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