Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) готов подраться с Александром Усиком (23-0, 14 КО), однако украинец обязан выполнить важное условие. Россиянин, который позорно прячется под флагом Канады, не станет подниматься в хевивейт, а требует от нашего соотечественника спуститься на дивизион ниже.

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Об этом заявил тренер Бетербиева Нурипаша Талибов, информирует пропагандистский портал Чемпионат.com. Специалист добавил, что для его подопечного драться с Усиком, который бы весил более 100 килограммов, является утопией, однако в тяжелом дивизионе поединок якобы станет невероятно интересным и конкурентным.

"Если Усик будет весить столько, сколько он весит, то Артуру, конечно, тяжело будет. Слишком большая разница. А вот если хотя бы 91 кг… Бой топовый был бы, сами знаете, два очень хороших бойца", – сказал Талибов.

Ранее сам Бетербиев не раз выражал желание подраться с Усиком, однако в последний раз назвал эту вероятность практически невозможной. Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Отметим, что сам Усик не высказывал желания подраться с Бетербиевым, а уже узнал своего следующего соперника после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше.

Как сообщал OBOZ.UA, российский пропагандистский портал "Советский спорт" в истерике обвинил Александра Усика в том, что он "встал на сторону террористов". После реванша с Фьюри наш соотечественник напомнил россиянам о воле украинского народа, подняв над головой саблю гетмана Ивана Мазепы. Позже были раскрыты детали этого перформанса.

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