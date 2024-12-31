'Разве он сильнее?' Россиянину Бетербиеву поставили диагноз в бою с Усиком

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) не имеет никаких шансов победить Александра Усика (23-0, 14 КО). Россиянин хоть и обладает мощным ударом, но для победы над украинским боксером нужно намного более сложный план, чем расчет на силу.

Видео дня

Такое мнение в интервью YouTube-каналу YSM Sports Media выразил известный американский тренер Малик Скотт. Наставник Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 КО) высоко оценил Усика, напомнив, что тот победил всех топовых представителей супертяжелого веса, которые по своей мощи превосходят Бетербиева.

"Может ли Бетербиев победить Усика? Нет, без сомнений. Возможно, у него есть мощь, но вам нужно больше, чем просто сила, чтобы победить Усика. Разве Бетербиев сильнее Фьюри, Дюбуа или Энтони Джошуа? Вопрос заключается не в силе. С этим парнем вам нужно предложить нечто большее", – сказал Скотт.

Ранее сам Бетербиев не раз выражал желание подраться с Усиком, однако в последний раз назвал эту вероятность практически невозможной. Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Отметим, что сам Усик не высказывал желания подраться с Бетербиевым, а уже узнал своего следующего соперника после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Нурипаша Талибов, который занимается с Артуром Бетербиевым, поставил Александру Усику условие для проведения боя между боксерами. А бывший чемпион Сергей Ковалев подчеркнул, что поединок россиянина и украинца лишен всякого смысла в виду очевидного результата в пользу нашего соотечественника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!