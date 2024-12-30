'Нет смысла': российский экс-чемпион Ковалев категорично оценил бой Усик – Бетербиев

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-5-1, 29 КО) не видит смысла в проведении боя между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО). Россиянин отметил, что в таком противостоянии сегодня его соотечественник выглядит явным аутсайдером.

Видео дня

Об этом Ковалев рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out. 41-летний уроженец Копейска, который уже долгое время проживает в США, отметил, что Усик за время профессиональной карьеры еще больше улучшил свои умения, доказывая это в неродной для себя супертяжелой весовой категории.

"В проведении этого боя нет смысла. Потому что в любительском боксе Усик был молодой и неопытный. А сейчас он более уверен в себе, достаточно опытен, чтобы проводить другие бои среди профессионалов. Но, честного говоря, я бы посмотрел этот бой, было бы интересно", – сказал Ковалев.

Ранее сам Бетербиев не раз выражал желание подраться с Усиком, однако в последний раз назвал эту вероятность практически невозможной. Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Отметим, что сам Усик не высказывал желания подраться с Бетербиевым, а уже узнал своего следующего соперника после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Нурипаша Талибов, который занимается с Артуром Бетербиевым, поставил Александру Усику условие для проведения боя между боксерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!