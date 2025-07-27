'Россия – страна-террорист'. В Тбилиси устроили протест против сборной РФ на чемпионате мира по фехтованию. Видео

У Олимпийского дворца спорта в Тбилиси проходит акция протеста против допуска представителей страны-агрессора к участию в чемпионате мира по фехтованию. Местные жители и украинцы, проживающие в Грузии, вышли с плакатами и лозунгами, осуждая присутствие россиян на международных соревнованиях.

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Среди надписей на транспарантах: "Они фехтуют в Тбилиси — и убивают в Украине", "Спорт вне политики? Скажите это тем, кто погиб на войне", "Белый флаг у России должен быть на поле боя, а не на фехтовальной дорожке".

Участники акции подчёркивают, что недопустимо ставить страну-оккупанта на один уровень с цивилизованными государствами, особенно на фоне продолжающейся войны и оккупации украинских и грузинских территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии сборную России по фехтованию разбудили взрывами в 4 утра перед матчем чемпионата мира.

На следующий день плакат против россиян был развернут перед ареной, на которой проходят соревнования.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в столице Грузии с 22 по 30 июля. Международная федерация (FIE) позорно допустила уже совсем не нейтральных представительниц РФ, а лидеров сборной России, саблисток Яну Егорян и Софию Великую, которые носят армейские погоны и открыто поддерживают вторжение в Украину. Всего же на соревнованиях в Грузии участвуют 37 "нейтралов".

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