На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси, украинская саблистка Юлия Бакастова победила одну из самых титулованных спортсменок России – двукратную олимпийскую чемпионку и майора российской армии Софию Великую. Исход поединка решился последним точным уколом — Бакастова вырвала победу со счётом 15:14 и вышла в топ-64 личного турнира.

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В апреле 2025 года, Великая, которая была и доверенным лицом Путина на выборах-2024, внесена в украинский санкционный список сроком на десять лет из-за связей с вооружёнными силами РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля Международная федерация (FIE) позорно допустила уже совсем не нейтральных представительниц РФ, а лидеров сборной России, саблисток Яну Егорян и Софию Великую, которые носят армейские погоны и открыто поддерживают вторжение в Украину. Всего же на соревнованиях в Грузии участвуют 37 "нейтралов".

Президент НОК Вадим Гутцайт отметил, что, конечно, эти атлетки никак не могут быть нейтральными, но происходит подмена понятий и FIE просто делает все, что ей заблагорассудится.

Напомним, что украинская шпажистка Влада Харькова одержала победу в индивидуальном турнире шпажисток на ЧМ-2025, а затем отказалась позировать для общего фото с россиянином Кириллом Бородачёвым. Эпизод вызвал бурную истерику в Госдуме.

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