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Украинка на ЧМ по фехтованию последним ударом победила восьмикратную чемпионку мира из Россию, агитировавшую за Путина. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.
Украинка на ЧМ по фехтованию последним ударом победила восьмикратную чемпионку мира из Россию, агитировавшую за Путина. Видео

На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси, украинская саблистка Юлия Бакастова победила одну из самых титулованных спортсменок России – двукратную олимпийскую чемпионку и майора российской армии Софию Великую. Исход поединка решился последним точным уколом — Бакастова вырвала победу со счётом 15:14 и вышла в топ-64 личного турнира.

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В апреле 2025 года, Великая, которая была и доверенным лицом Путина на выборах-2024, внесена в украинский санкционный список сроком на десять лет из-за связей с вооружёнными силами РФ.  

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля Международная федерация (FIE) позорно допустила уже совсем не нейтральных представительниц РФ, а лидеров сборной России, саблисток Яну Егорян и Софию Великую, которые носят армейские погоны и открыто поддерживают вторжение в Украину. Всего же на соревнованиях в Грузии участвуют 37 "нейтралов".

Украинка на ЧМ по фехтованию последним ударом победила восьмикратную чемпионку мира из Россию, агитировавшую за Путина. Видео

Президент НОК Вадим Гутцайт отметил, что, конечно, эти атлетки никак не могут быть нейтральными, но происходит подмена понятий и FIE просто делает все, что ей заблагорассудится.

Напомним, что украинская шпажистка Влада Харькова одержала победу в индивидуальном турнире шпажисток на ЧМ-2025, а затем отказалась позировать для общего фото с россиянином Кириллом Бородачёвым. Эпизод вызвал бурную истерику в Госдуме.

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