Украинская шпажистка Влада Харькова отказалась позировать для общего фото с россиянином после церемонии награждения, чем вызвала истеричную реакцию в российской Госдуме. Эпизод случился на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

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Харькова одержала победу в индивидуальном турнире шпажисток, а россиянин Кирилл Бородачёв стал вторым в соревнованиях рапиристов. После вручения медалей спортсмены из разных дисциплин традиционно собрались на общее фото. Однако украинка демонстративно покинула пьедестал, когда к нему подошёл представитель страны-агрессора.

Такой принципиальный поступок не остался незамеченным в Москве. Первый замглавы комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев обрушился на Харькову с потоком пренебрежительных и агрессивных комментариев, назвав её действия "глупыми", "провокационными" и якобы "непонятными для остальных спортсменов".

"Они смотрели на украинку как на психбольную. Спрашивали, всё ли у неё нормально? Может, живот болел?" — с издевкой выдал Свищев в интервью пропагандистам "Матч ТВ", демонстрируя типичный для российских чиновников уровень такта и адекватности.

По мнению одиозного депутата, украинские спортсмены якобы "выполняют указания сверху", и если кто-то не хочет фотографироваться с россиянами, то "не должен побеждать".

В то же время поступок Харьковой не имел для нее негативных последствий. Никаких нарушений регламента в действиях украинки зафиксировано не было. Влада спокойно покинула площадку, не мешая церемонии.

Как сообщал OBOZ.UA, старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Шевченкоцинично оскорбил Владу Харькову. Наставник команды из страны-агрессора заявил, что не понимает причины отказа от совместного фото.

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