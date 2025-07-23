Украинская фехтовальщица вынудила чемпиона России стоя слушать гимн Украины, а затем развернулась и ушла с подиума, чтобы не делать совместного фото на ЧМ-2025. Видео
Украинская саблистка Влада Харькова завоевала "золото" чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси и затем проявила принципиальную позицию на церемонии награждения. На подиуме присутствовал нейтральный спортсмен с российским паспортом – Кирилл Бородачёв, проигравший в финале ЧМ-2025 в мужской рапире.
25-летний уроженец Самары является обладателем серебряной медали Олимпийских игр 2020 года в командном турнире. В 2021 году выиграл чемпионат России 2021 года. Многократный победитель и призёр мировых и европейских первенств.
Во время исполнения гимна Украины Бородачев, как и остальные призёры, был вынужден стоять, слушая государственный гимн страны, которую его армия пытается уничтожить.
Когда фотограф пригласил всех призёров на общее фото, Харькова, заметив, что рядом оказался Бородачёв, развернулась и демонстративно покинула подиум.
Она отказалась делать совместный снимок с человеком, представляющим страну-агрессора, пусть и под "нейтральным" флагом.
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