'Рома' исключила Довбика из состава

"Рома" обновит заявку на еврокубки после закрытия зимнего трансферного окна и уже приняла несколько принципиальных решений. Одним из них стало исключение украинского форварда Артема Довбика из списка команды.

Как сообщает Il Romanista, УЕФА разрешила клубам внести до трех изменений в так называемую Список А по сравнению с заявкой, поданной в сентябре. В римском клубе точно выведут из состава Леона Бэйли, который вернулся в "Астон Виллу", а также Довбика, который из-за затяжного восстановления не готов помочь команде в ближайшее время.

При этом 28-летний нападающий сборной Украины по футболу изначально рассматривался как важная опция на вторую часть сезона, однако проблемы со здоровьем вынудили тренерский штаб отказаться от его кандидатуры для еврокубков. Еще один футболист, который не фигурировал в заявке еще осенью, это Бальданци.

Ожидается, что освободившиеся места займут Маллен и Сарагоса. Также обсуждается возможность включения в список одного из молодых игроков, однако для этого тренерскому штабу придется отказаться от кого-то из нынешнего состава.

Окончательный вариант Списка А "Рома" обязана подать в УЕФА до полуночи четверга.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер римской "Ромы" Джанпьеро Гасперини принял окончательное решение отказаться от услуг Довбика.

Позже стало известно, что Добвик отказался покидать чемпионат Италии ради трансфера в один из английских клубов. СМИ уточняли, что ситуация вокруг форварда сборной Украины заходит в тупик. Также на днях стало известно, что от услуг Артема отказался мадридский "Атлетико".

Напомним, что Довбик перешел в "Рому" в начале августа 2024 года из "Жироны". С того времени за столичную команду провел 62 игры, отметившись 20 мячами и 6 результативными передачами.

В текущем сезоне Артем 17 раз выходил на поле: забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

