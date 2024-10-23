'Рома' – 'Динамо': все подробности матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 24 октября, проведет третий матч обновленного розыгрыша Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского в столице Италии сойдутся с местной "Ромой", которая сумела набрать лишь одно очко в двух стартовых поединках турнира.

Видео дня

Встречу принимает легендарный стадион "Стадио Олимпико". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" – "Динамо". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "РОМА" – "ДИНАМО"

Прямой эфир матча в Украине будет доступна канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "РОМА" – "ДИНАМО"

Явным фаворитом противостояния считается итальянская команда. Ставки на победу "Ромы" принимаются с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается котировкой 4,40. А показатели на успех киевлян достигают уровня 6,50.

СУДЬИ НА "РОМА" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Нидерландов, которую возглавляет Сердар Гэзюбююк. Помогать ему будут лайнсмены Эрвин Зейнстра и Йохан Балдер. Роль четвертого рефери исполнит Сандер ван дер Эйк.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Деннис Хиглер.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Рома": Свилар – Челик, Н'Дика, Бастони – Абдулхамид, Кристанте, Паредес, Анхелино – Дибала, Пеллегрини – Довбик.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды четырежды встречались друг с другом. Все матчи прошли в рамках группового турнира Лиги чемпионов и завершились обменами побед. Киевляне были сильнее в первых двух встречах – 3:0 (техническая победа) и 2:0, а "Рома" в последних – 4:1 и 2:0.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

"Динамо" сначала проиграла другой римской команде "Лацио" – 0:3. А затем уступило "Хоффенхайму" – 0:2. В свою очередь "Рома" сыграла вничью с испанским "Атлетиком" и провалилась в матче с "Эльфсборгом" – 0:1.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне выезда в Рим киевское "Динамо" разгромило "Оболонь" в столичном дерби, забив пять мячей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!