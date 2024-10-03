'Динамо' проиграло второй матч подряд в Лиге Европы. Видео

Киевское "Динамо" проиграло немецкому "Хоффенхайму" во 2-м туре Лиги Европы. Поединок на стадионе "Рейн-Некар-Арена" завершился со счетом 2:0.

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С первых минут на поле шел равный футбол. Украинцы пытались атаковать и 11-й минуте Владимир Бражко с 35 метров нанес первый удар в створ, который к сожалению оказался и последним.

Уже на 22-й минуте передача после идеальной передачи Валантена Жандре Адам Гложек нанес идеальный удар низом в правый угол ворот.

Во втором тайме немцы устроили серьезный прессинг украинской команде. Столичным футболистам практически не давали времени на обработку мяча, постоянно атакуя в момент прием.

На 60-й минуте Гложек оформил дубль. Получив мяч на фланге, чех сместился к центру и точным ударом под штангу удвоил преимущество.

Хоффенхайм Германия – Динамо Киев Украина 2:0

Голы: 1:0 – 22 Гложек, 2:0 – 59 Гложек.

Хоффенхайм – Бауманн, Нсоки, Акпогума (Дрекслер, 74), Штах, Крамарич (Бюльтер, 74), Жандре (Кадержабек, 56), Прасс, Гриллич (Тохумджу, 56), Бисхоф, Морстедт (Бруун Ларсен, 87), Гложек.

Динамо Киев – Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 90+3), Бражко (Андриевский, 84), Михайленко (Пихаленок, 69), Кабаев (Рубчинский, 84), Ванат (Герреро, 70), Волошин.

Предупреждение: Гриллич (40).

Своей следующий матч в еврокубке "бело-синие" проведут 24 октября против итальянской "Ромы". Начало в 19:45.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" разгромно проиграло итальянскому "Лацио" в стартовом матче Лиги Европы нового сезона.

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