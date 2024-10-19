'Динамо' забило 5 голов в киевском дерби. Видео

Киевское "Динамо" добыло разгромную гостевую победу в 10-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. На "Оболонь-Арене" подопечные Александра Шовковского со счетом 5:1 победили земляков из "Оболони".

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Аутсайдер изначально решил сыграть с фаворитом в открытый футбол и поплатился за это. Гости удачно воспользовались свободным пространством, которые им предоставили игроки "Оболони". Уже к 29-й минуте усилиями Ваната и Шапаренко "бело-синие" вели 3:0.

Во втором тайме феерия от "Динамо" продолжилось. В результате чего киевляне забили дважды, но один раз в свои ворота. Итоговый счет 5:1.

В турнирной таблице вице-чемпион Украины с 25 очками занимает первую строчку.

В 11-м туре "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером". Встреча состоится 27 октября в воскресенье на стадионе им. В. Лобановского. Начало в 18:00.

Напомним, что в 9-м туре киевляне со счетом 2:1 обыграли криворожский "Кривбасс".

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