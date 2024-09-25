'Динамо' в матче с двумя удалениями пропустило три гола и проиграло в Лиге Европы. Видео

"Динамо" проиграло в первом туре группового этапа Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского в номинально домашнем матче на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге уступили со счетом 0:3 итальянскому "Лацио".

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Поединок для киевлян начался катастрофично. Уже на 5-й минуте последовала передача в нашу штрафную, подбор выиграли итальянцы, мяч подхватил Педро отдал пас на Булає Діа и 27-летний сенегалец, качнув Тимчика, открыл счет.

Забив быстрый гол "Лацио" не стало форсировать ситуацию, продолжая планомерное давление на украинцев. Быстрые гости играли персонально в защите, не позволяя принимать нашим соотечественникам мяч в районе центрального круга.

На 20-й минут из-за травмы задней поверхности бедра досрочно завершил встречу Себальос. Вместо него на поле вышел Биловар.

На 27-й минуте Бущан после дальнего удара Чауна спас от второго гола, но ненадолго.

На 34-й минуте Матиас Весино сделал зрячую передачу на Фисайо Деле-Баширу и нигериец нанес потрясающий удар из штрафной в девятку.

Спустя минуту "Лацио" усилиями Диа сделал счет 3:0.

Во втором тайме пошел открытый футбол. "Динамо", которому было нечего терять, большими силами пошло вперед, но создавало лишь полумоменты.

В свою очередь ответки "Лацио" были гораздо острее и опаснее. В одной из таких атак лишь Бущан и штанга спасли украинцев от четвертого пропущенного мяча.

На 64-й минуте вместо уставшего Ярмоленко на поле вышел молодой Брагару, но 22-летний полузащитник провел на поле лишь 8 минут. С помощью VAR арбитр показал Максиму красную карточку за удар по ногам игрока "Лацио".

На 83-й минуте рефери уровнял составы, выгнав с поля Тиджани Нослина за удар в лицо Дубинчака.

"Динамо" выступает в одной группе с итальянскими "Ромой" и "Лацио", венгерским "Ференцварошем", испанским "Реал Сосьедадом", турецким "Галатасараем", чешской "Викторией", немецким "Хоффенхаймом" и латвийским РФШ.

Во втором туре 3 октября украинцы сыграют с немецким "Хоффенхаймом". Начало в 19:45.

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