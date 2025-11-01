Реброву дали совет, кого надо вызвать в сборную Украины

Бывший футболист "Ворсклы", "Кривбасса" и донецкого "Металлурга" Альберт Ковалев высоко оценил игру Андрея Ярмоленко за киевское "Динамо" в поединке против "Шахтера". По его мнению, опытный атакующий проявил себя настолько уверенно, что заслужил вызов в национальную команду.

Эксперт в интервью Футбол24 отметил, что Ярмоленко уже второй матч подряд выходит в роли центрфорварда и уверенно справляется с новой задачей. По словам Ковальова, пусть скорость с возрастом немного снизилась, однако футболист по-прежнему выделяется пониманием игры и техникой, предлагая межстрочные решения быстрее других: он подчеркнул, что у Андрея "не відбереш техніку й розум" и что он "рішення приймав швидше за інших".

Особенно Ковальов выделил гол Ярмоленко, отметив его чтение эпизода. Как отметил бывший игрок, в момент забитого мяча форвард демонстрировал мышление топ-уровня: по мнению эксперта, еще не получив мяч, Ярмоленко уже знал, "куди буде забивати".

Говоря о перспективах в сборной, Ковальов заявил, что по этому поединку ветеран "виклик від Сергія Реброва заслужив". При этом он добавил, что сам Ярмоленко пока не думает о национальной команде, сосредоточившись на ближайших матчах с "Шахтером", затем "Зріньскі" в Лиге конференций и "ЛНЗ". Эксперт также отметил интенсивный календарь "Динамо" и подчеркнул, что под конец встречи киевляне выглядели свежее соперника.

