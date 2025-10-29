'Динамо' выбило 'Шахтер' из Кубка Украины, проигрывая 0:1, и не сделав ни одного удара в первом тайме. Видео

Киевское "Динамо" обыграло "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 2:1.

Первый тайм прошел под полным контролем "Шахтера". Команда Арды Турана имела подавляющее преимущество по владению, количеству ударов и качеству игры, однако реализовать огромное количество моментов так и не смогла.

С первых минут донецкий клуб взял инициативу и фактически не выпускал соперника из своей половины поля. Уже на 10-й минуте Педриньо навесил в штрафную, где Марлон пробил головой с близкой дистанции — Нещерет спас "Динамо". Через несколько минут Конопля выскочил на ударную позицию и снова проверил реакцию вратаря, а Марлон добивал мимо ворот.

"Шахтер" комбинировал на флангах и регулярно создавал давление через активных Эгиналду и Невертона. На 20-й минуте Кабаев ошибся в центре поля, подарив мяч бразильцам, и Эгиналду едва не открыл счет ударом из-за штрафной — Нещерет снова выручил. Киeвляне впервые перешли центр поля только после 23-й минуты, ограничившись редкими попытками контролировать мяч.

К 30-й минуте статистика выглядела красноречиво: удары — 9:1 в пользу "Шахтера", причем четыре из них пришлись в створ. Самый опасный эпизод случился на 30-й минуте, когда Конопля прострелил на Мейреллиша, но тот пробил в угол слишком слабо — Нещерет снова был на месте.

"Динамо" почти не угрожало воротам Ризныка, не сделав ни одного удара в рамку. Единственный намек на активность пришелся на концовку тайма: Вивчаренко сделал прострел с фланга, но Бондарь без труда выбил мяч. Кабаев позже пробил издали, но очень неточно.

Второй тайм начался для хозяев катастрофично. Лука Мейрелиш подставил голову под неточный удар Педриньо, спровоцировав фатальный рикошет для голкипера "Динамо" - 0:1.

После этого рисунок игры кардинально поменялся. "Динамо" большими силами бросилось отыгрываться, раз за разом накатывая атаки на ворота донецкой команды.

Донецкая команда попыталась оживить игру за счет флангов, но киевляне действовали надежно и компактно.

На 72-й минуте "Динамо" сравняло счет. Кабаев прострелил с правого фланга на Ярмоленко, Андрей одним движением принял мяч, а вторым точно отправил круглый снаряд в дальний угол.

Спустя 2 минуты Александр Шовковский снял лидера киевлян. Андрей уступил место на поле Герреро, и замена сыграла на все 100.

На 79-й минуте подача углового с левого фланга завершилась ударом Бражко, после чего Герреро точно сыграл на дальней штанге на отскоке: 1-2.

