Ребров признался, зачем его позвали на встречу Зеленского с Орбаном

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что его пригласили на встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктор Орбана для налаживания отношения между этими двумя странами. Сергей Станиславович признался, что знаком с Орбаном еще со времен своей работы в "Ференцвароше".

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"Наверное, все знают, что Виктор Орбан большой поклонник футбола. По его инициативе в стране открылось немало футбольных школ, он является ярым болельщиком сборной Венгрии и "Ференцвароша". Когда я работал в Венгрии, мы с ним познакомились. И я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь своей стране", — сказал Ребров в интервью УАФ.

Ребров ранее работал в Венгрии – возглавлял "Ференцварош" с 2018 по 2021 год. Вместе с клубом из Будапешта трижды выигрывал чемпионат страны.

Виктор Орбан выложил у себя в TikTok небольшое видео встречи с Ребровым. Две знаменитости пообщались между собой во время визита венгерского чиновника к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На Евро-2024 сборные Венгрия и Украины не смогли выйти в плей-офф. Венгры на групповом этапе заняли итоговое 3-е место с 3 очками, Украина – 4-е с 4.

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