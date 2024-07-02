Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече у Зеленского. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил у себя в TikTok небольшое видео встречи с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. Две знаменитости пообщались между собой во время визита венгерского чиновника к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Видео дня

На Евро-2024 сборные Венгрия и Украины не смогли выйти в плей-офф. Венгры на групповом этапе заняли итоговое 3-е место с 3 очками, Украина – 4-е с 4. Ребров с 2018-го по 2021 год возглавлял венгерский клуб "Ференцварош".

Орбан: "Рад видеть. Вы хорошо играли".

Ребров: "Вы тоже. Но сколько у вас желтых карточек…"

Орбан: "Да..это меня расстроило. Но вы играли очень хорошо. У вас очень качественные игроки, мои поздравления. Это не везение. Вам просто не повезло. Как жизнь?"

Ребров: "Хорошо, но сложно"

Орбан: "Это действительно приятный жест, что вы здесь. Удачи вам"

Напомним, ранее стало известно, почему Орбан экстренно прибыл в Киеве. На встрече с Зеленским он выступил с абсурдным предложением к президенту Украины о начале переговоров с российскими агрессорами.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров сделал итоговое заявление о выступлении сборной Украины на чемпионате Европы-2024 в Германии.

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