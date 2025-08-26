Ребров отказался вызывать легенд 'Динамо' в сборную Украины: назван состав на старт отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров огласил список игроков, которые вызваны для подготовки к стартовым матча отборочного турнира ЧМ-2026. Наша команда 5 сентября сыграет во Вроцлаве с фаворитом группы Францией, а 9 сентября отправится на выезд в Азербайджан.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). В основной список вошли 25 футболистов, среди которых два абсолютных дебютанта – центральный защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и хавбек донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.

Шесть игроков попали в резерв. Не получили вызов в сборную лидеры киевского "Динамо" Виталий Буяльский и Андрея Ярмоленко, хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев).

Отметим, что кроме украинцев, французов и азербайджанцев в отборочной группе D мундиаля также выступят исландцы. Победитель квартета получит прямую путевку на турнир, а вторая команда отправится в плей-офф квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект дал категоричный прогноз на итоговый результат сборной Украины в отборе ЧМ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!