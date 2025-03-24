Искусственный интеллект сказал, какое место и сколько очков наберет Украина в отборе ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года напрямую, выиграв отборочную группу. Наша команда не является фаворитом в борьбе за первое место в квартете с представителями вице-чемпиона мира Франции, Исландии и Азербайджана.

Видео дня

Соответствующий прогноз сделал искусственный интеллект Grok 3. По его расчетам, победу в группе D возьмут французы, которые должны выиграть пять или шесть матчей, набрав от 15 до 18 очков, чем обеспечат себе выход на мундиаль в США, Канаде и Мексике.

Украинцы же займут вторую строчку, записав в свой актив 12-13 очков. "Сине-желтые" должны выиграть у азербайджанцев и исландцев и, возможно, взять ничью в номинально домашней встрече с фаворитом.

"Даже одно очко против французов будет большим достижением, но надеяться на это сложно. Мой прогноз – Украина занимает второе место с 12-13 очками и выходит в плей-офф. Шансы на прямой выход минимальны из-за силы Франции, но у команды Реброва есть все шансы побороться за дополнительную квалификацию через стыковые матчи", – резюмирует ИИ.

Накануне сборная Украины потерпела разгромное поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций и не сумела выйти в дивизион А турнира. После игры команды Сергей Ребров попал под жесткую критику Виктора Леоненко. Также наставник "сине-желтых" не согласился с главной претензией по игре с бельгийцами.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которой не удалось удержать преимущество после домашней победы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!