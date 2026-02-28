"Нужны реальные мир и безопасность": Зеленский подвел итоги разговора с Рютте

В пятницу, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Политики говорили о перспективах завершения войны, которую развязала Россия.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он проинформировал Рютте о встречах нашей команды с американской стороной и подготовке трехстороннего формата.

"Важно, что мы искренне хотим закончить эту войну и все для этого делаем, и во многом именно от Америки зависит, будет ли Россия готова закончить войну", – написал гарант.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны реальные мир и безопасность.

"Спасибо Марку за поддержку, будем и в дальнейшем координироваться", – добавил он.

Что известно о переговорах

В четверг, 26 февраля, в Женеве (Швейцария) продолжалась работа по переговорному процессу, направленному на окончание войны в Украине. Представители украинской делегации обсудили с американской стороной гуманитарные и экономические вопросы.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Стороны работали над финализацией параметров безопасности и согласованных позиций.

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев вечером 26 февраля тоже прилетел в Женеву. Там россиянин провел переговоры с американскими чиновниками. Покидая место встречи, он отказался от комментариев относительно результатов.

Между тем медиа пишут, что США замедлили продажу международных активов российской нефтяной компании Lukoil, чтобы усилить позиции в переговорах о мире в Украине. Решение приняли на фоне консультаций между представителями США, России и Украины, которые продолжаются в последние недели в Женеве, Абу-Даби и Майами.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все для достижения мира, в частности он готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Такие переговоры путем давления на Россию могли бы организовать Соединенные Штаты, которые сегодня "даже сильнее, чем они о себе думают".

Зеленский подчеркнул: если Кремль не согласится на такие трехсторонние переговоры в ближайшее время, война в Украине может стать длительной.

