'Реал' решил, что сделает с голкипером сборной Украины, который пропустил четыре гола в Лиге чемпионов

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" по итогам сезона, клуб готов рассмотреть предложения по трансферу, пишет mundodeportivo.com. Украинец, контракт которого действует до 2030 года, не входит в долгосрочные планы команды как основной вратарь.

Мадридский клуб формирует список игроков, которые могут уйти, и Лунин оказался среди кандидатов на выход. В руководстве не будут препятствовать трансферу при поступлении подходящего предложения и желании самого футболиста сменить команду.

В текущем сезоне украинский вратарь провел 10 матчей в разных турнирах и во всех встречах пропускал мячи. Исключением стал лишь один тайм в игре против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. При этом Лунин отметился рядом результативных сейвов.

Ранее он успешно заменял травмированного Тибо Куртуа и помог "Реалу" дойти до финала Лиги чемпионов 2024 года, однако решающий матч тогда провел бельгийский голкипер. Сейчас Лунин снова получил игровое время из-за травмы основного вратаря, но его позиции в клубе остаются нестабильными.

В "Реале" продолжают искать нового вратаря на перспективу с учетом возраста Куртуа, которому 33 года и чей контракт рассчитан до 2027 года. По текущей оценке клуба, Лунин не рассматривается как основной вариант на эту роль.

Ранее в медиа появилась информация, что "Реал" не планирует менять вратарскую позицию после вылета из Лиги чемпионов и критики в адрес Андрея Лунина. Украинский голкипер сохраняет статус второго номера, несмотря на провальную игру против "Баварии" в Лиге чемпионов, где он пропустил 4 гола, при этом первый мяч был забит украинцу уже на 36-й секунде.

Основным остается Тибо Куртуа, контракт которого рассчитан до 2027 года, при этом его травма в матче с "Манчестер Сити" стала серьезной потерей перед противостоянием с мюнхенцами.

